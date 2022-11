Muito futebol e chuva na abertura da Copa Eldorado

Começou em grande estilo e com muita emoção a 30ª edição da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville. As primeiras partidas aconteceram no sábado com confrontos nos campos do Montreal e Arena Cooperlider / CAP.

No sábado, conforme transmitido pela Rádio Eldorado, tivemos os seguintes jogos realizados:

Campo do Montreal:

Curitiba 3 X 1 Aston Villa / Unilab – Melhor em campo Gui Gol do Curitiba.

Montreal / Objetiva Proteção Veicular 2 X 1 AFP / Lontra – Melhor em campo, Claudinho do Montreal

Arena Cooperlíder (Campo do CAP):

River 1 X 0 Villa Minas

CAP 0 X 0 União Alvorada

A partida entre CAP e União Alvorada foi paralisada no segundo tempo, porque choveu de forma torrencial no bairro Progresso. Uma árvore chegou a cair dentro do campo, em função da força da chuva e do vento. A Coordenação da Copa Eldorado vai se pronunciar sobre o procedimento a ser aplicado para a definição do resultado final desta partida.

Os jogos de domingo também foram marcados por futebol de qualidade e muita chuva.

No Estádio Emílio de Vasconcelos Costa, no primeiro jogo, o zero não saiu do placar: Independente X Bosque / Vamberto Teixeira ficaram no 0 x 0.

Na segunda partida, debaixo de um verdadeiro dilúvio, Gogo abriu o placar e Guilherme fechou o triunfo do Ideal por 2 X 0 sobre o Sete de setembro de Caetanópolis.

O domingo também foi de muito futebol no Campo do Serrinha.

No primeiro jogo, Dois reais abriu o placar para o Santa Helena / RG Track. Gugu empatou para o Democrata BH. Porém, Mailon marcou o gol da vitória do Santa Helena: por 2 x 1 foi o resultado final.

No segundo confronto do dia o artilheiro da edição passada da Copa Eldorado começou esta edição com o pé direito: Paulinho Guará abriu o marcador para o NF / Industrial. Ele de novo, num golaço de falta, fechou o placar: 2 x 0 diante do Bangú / Auto Bitts.

A primeira rodada será finalizada nesta segunda-feira com mais uma partida no Campo do Serrinha. Às 19:30 tem União do Morro Morro / Garimpeiro / X São Sebastião.

Todas as informações adicionais sobre a 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville podem ser obtidas através da programação esportiva da Rádio Eldorado, diariamente às 11:00 e às 17:00, e também através do portal de notícias www.portalsete.com.br.

