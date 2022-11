Papai Noel e Grupo Expressar levaram Natal Mágico CDL para a Praça da Feirinha

Evento contou com parceria da Prefeitura e divulgou campanha de compras em Sete Lagoas

Foi uma noite diferente. Crianças e adultos de todas as idades viram o show de Papai Noel e seus ajudantes e assistiram em primeira mão um trecho do novo espetáculo do Grupo Expressar, O Jeito Addams de Ser, na noite da última sexta-feira, na Praça da Feirinha. O público, que há duas semanas já se encanta com a maior decoração de natal que a cidade já viu, aproveitou para curtir e cantar junto os grandes clássicos natalinos.

“É um evento maravilhoso. Estamos movimentando a cidade, as crianças, trazendo alegria e muita luz. Isso faz diferença nesse final de ano. É uma sexta-feira diferente. Queremos muita paz na vida de nossos municipes. Esse evento é sucesso total. A parceria entre o poder público e a iniciativa privada é uma nova maneira de administrar”, destacou o prefeito Duílio de Castro, que prestigiou o evento ao lado do diretor-presidente da CDL Sete Lagoas, Geraldir Alves. “Quem ganha é a cidade. Nosso comércio é forte e variado. Temos tudo o que os sete-lagoanos precisam para suas compras de fim de ano. Agradecemos a parceria com a Prefeitura por esse natal iluminado”, completou Geraldir.

www.cdlsetelagoas.com.br. A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Sete lagoas, Rede Santa Helena de Supermercados, Sicoob Credisete, Ápice Radiologia, Empreendimentos Rodeiro, IDE Brasil, JG Gráfica, Turi, KNN Idiomas e Trevinho. A campanha Natal Mágico CDL Sete Lagoas conta com mais de 200 lojas participantes e vai até janeiro distribuindo R$ 50 mil em prêmios. E a programação continua. No próximo dia 15 de dezembro, a partir das 16h, tem show do Papai Noel no Terminal Urbano. A lista das lojas participantes está emA iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Sete lagoas, Rede Santa Helena de Supermercados, Sicoob Credisete, Ápice Radiologia, Empreendimentos Rodeiro, IDE Brasil, JG Gráfica, Turi, KNN Idiomas e Trevinho.