2º Festival da Cultura Negra de Sete Lagoas é encerrado com sucesso no bairro Santa Luzia

Roda de samba crioulo e show de Sérgio Pererê fecharam evento com chave de ouro

Foram quase 20 dias de exposições, palestras, capacitações, dança e muita música para celebrar a cultura negra. O 2º Festival da Cultura Negra de Sete Lagoas foi encerrado com chave de ouro na tarde deste domingo, no berço da cultura afro-setelagoana: o bairro Santa Luzia, com apresentações de roda de samba crioulo e show de Sérgio Pererê . “É muito importante encerrar o evento no berço da cultura sete-lagoana. Aqui onde é produzida a nossa cultura popular de maior força e tradição. Assim, trouxemos para a comunidade local essas manifestações incríveis. Foram quase 20 dias de um evento extenso, forte e muito rico. Agradecemos aos parceiros e a todos que contribuíram”, disse a gerente municipal de Cultura, Priscila Horta.

A secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura Roselene Teixeira e o vereador Caio Valace, membro da Frente Parlamentar de Promoção da Igualdade Racial da Câmara Municipal, também prestigiaram o evento. “Não poderia deixar de estar aqui hoje com vocês nesse encerramento que é muito importante para nós”, afirmou a secretária. “É um evento que conta com a participação da nossa Frente Parlamentar. Agradecemos ao prefeito Duílio de Castro que, nesse mês em que celebramos o mês da Consciência Negra, tenha acreditado nesse evento que propiciou tantas manifestações, oficinas e encontros para discutirmos a questão da igualdade racial em nossa cidade”, completou Caio Valace.

Para quem é do bairro, encerrar o festival em casa foi emblemático. “Pra gente é uma importância muito grande estar aqui hoje reafirmando a existência da nossa cultura negra, do nosso povo preto, na luta contra o racismo, a intolerância religiosa. É sinal que nossa cultura está cada vez mais fortalecida e ocupando os espaços públicos”, comemorou o diretor da Associação de Direitos Humanos de Sete Lagoas (Araceupo), Fábio Paiva. “Eu acho muito importante esse movimento no nosso bairro. O Garimpo sempre foi um centro cultural. Esses eventos nos fazem reviver como era antigamente”, corroborou o morador do bairro Santa Luzia, Heider Luiz Soares Santos.

Parceria

O encerramento contou com a parceria do Festival Internacional de Corais (FIC), evento itinerante realizado em várias cidades mineiras desde 2004. “Pra nós, do FIC, é uma honra e alegria muito grande retomarmos a parceria com a Prefeitura. Neste ano trazemos um dos ícones da música afro-mineira, o multi-instrumentista Sérgio Pererê, para celebrar a força e a raça da cultura negra”, revelou o maestro Lindomar Gomes, curador do festival. O artista também não escondeu a emoção de voltar à cidade. “Estou muito feliz. Estava com saudades da cidade. É muito legal um evento como esse depois de tanto tempo sem poder tocar. É maravilhoso estar aqui novamente. Viva Sete Lagoas e viva a música”, comemorou Sérgio Pererê, pouco antes de subir ao palco e animar o público, encerrando com chave de ouro o 2º Festival da Cultura Negra de Sete Lagoas.