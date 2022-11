Bombeiros de Sete Lagoas realizam ações de preparação para o período chuvoso entre os dias 25 e 27 de novembro

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, realizou neste fim de semana, atrávés da 5ª Cia Ind BM, ações de preparação para o período chuvoso 2022-2023 com a realização de atividades envolvendo diversos órgãos públicos além de pessoas da comunidade.

Na sexta-feira (25) foi realizado um treinamento de Sistema de Comando em Operações (SCO) para os membros da Defesa Civil do Município de Matozinhos. O SCO é uma ferramenta de padrão internacional utilizada para o gerenciamento de grandes operações que envolvem mais de uma agência, proporcionando uma forma padronizada de gestão dos recursos e mais eficiência no alcance dos objetivos da operação.

Já no sábado (26) foi realizado na sede da 5ª Cia Ind BM, em Sete Lagoas, um treinamento para os moradores que compões os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) dos municípios de Sete Lagoas, Matozinhos e Jequitibá com foco em auto proteção e primeira resposta em caso de sinistros nas comunidades. Os NUPDEC são instalados em locais mais vulneráveis e com histórico de desastres e funcionam como elos entre a comunidade e o governo municipal, através da COMPDEC, com o objetivo de reduzir desastres e de promover a segurança da população contra estes.

No domingo (27), foi realizado em Sete Lagoas um simulado de fechamento de vias para cenários de alagamento e enxurrada, em parceria com a COMPDEC, em dois pontos da cidade.

Ademais, está programado um treinamento de salvamento em águas rápidas e lançamento do saco de arremesso, visando habilitar os militares do serviço operacional da 5ª Cia Ind BM com técnicas atualizadas para atuar em possíveis ocorrências relacionadas ao período chuvoso.

Vale ressaltar que a atividade de Proteção e Defesa Civil tem se desenvolvido cada vez mais dentro do CBMMG e que o sucesso dessas ações depende do envolvimento com compromisso de todos os setores públicos e privados da sociedade.

O Comando da 5ª Cia Ind BM reforça o compromisso da instituição em atendar a população de Sete Lagoas e região sempre com dedicação e profissionalismo.

CBMMG – 5ª Companhia Independente