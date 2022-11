Lateral-direito tem 36 anos e chega do Ceará, onde foi carrasco do Flamengo no Brasileirão deste ano

Nino Paraíba é o primeiro reforço anunciado pelo América-MG para 2023. Com 36 anos, o lateral direito chega do Ceará, onde foi carrasco do Flamengo no Brasileirão deste ano.

Após quatro anos no Bahia, Nino chegou no Vozão no início da temporada e logo fez a alegria da torcida. Já na sexta rodada do Brasileiro, foi o responsável por impedir a vitória do Flamengo no Castelão.