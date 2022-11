Técnico do Atlético-MG, Coudet chega a BH nesta segunda-feira para iniciar reuniões com diretoria

O novo técnico do Atlético-MG, Chacho Coudet, está a caminho de Belo Horizonte para iniciar as primeiras reuniões com toda a diretoria do clube. Anunciado há 10 dias, o argentino ficará na capital mineira por 48 horas. A informação foi dada pela Rádio Itatiaia, e confirmada pelo ge.

A expectativa é que Coudet chegue após o horário de almoço. Ele estava em Buenos Aires, e deve retornar à capital argentina na quarta-feira. Nesta segunda, não há previsão de reunião formal, mas ele irá se encontrar com os dirigentes. As reuniões serão na sede administrativa de Lourdes, ao lado do órgão colegiado, além de Rodrigo Caetano e Victor, diretor e gerente de futebol alvinegros.

Coudet assinou contrato com o Atlético até dezembro de 2024. Naturalmente, os encontros na sede do Galo serão para traçar planos em relação ao elenco do ano que vem. A mira está em um novo zagueiro para suprir a lesão de Igor Rabello e a saída de Junior Alonso.

Chacho Coudet saiu do Inter em novembro de 2021, líder do Brasileiro — Foto: Ricardo Duarte/Inter

Recentemente, dirigentes do Atlético afirmaram que haverá trocas de peças no time. Ricardo Guimarães, presidente do conselho, chegou a dizer que é preciso rejuvenescer um pouco o elenco. A média de idade do time titular está na casa dos 31 anos.

Vale lembrar que o Atlético tem um transfer ban imposto pela Fifa, por dívidas com o River Plate envolvendo a compra de Nacho Fernández. O Galo mantém contato com o clube argentino (e também Sevilla) para pagar a dívida de US$ 2 milhões e voltar a poder registrar novos contratos no BID até a reabertura da janela de transferências, em 14 de janeiro.