Prefeitura de Sete Lagoas é destaque em seminário esportivo que reuniu 19 cidades

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer – foi destaque no 1º Seminário Esportivo de Pedro Leopoldo nos dias 17 e 18 de novembro. No evento, foram debatidos temas que envolvem projetos de leis de incentivo (Federal e Estadual), ICMS, patrocínios, equipes de rendimentos e documentos administrativos esportivos para melhores estratégias de atuação, entre outros temas relacionados.

A abertura da programação contou com autoridades de várias cidades da região. Na oportunidade, a vice-prefeita de Pedro Leopoldo, Ana Paula Santos Pereira, destacou a importância do seminário realizado pela Prefeitura de Sete Lagoas em dezembro de 2021. “Foi onde tudo começou. Precisamos seguir o exemplo de Sete Lagoas para melhorar o acesso ao esporte local e também trabalhar o esporte como possibilidade de fomentar o turismo”, disse.

O seminário contou com a participação de 19 cidades, entre secretarias de esportes e departamentos esportivos, que acompanharam de perto as palestras. Uma participação de destaque foi de Serginho do Vôlei, campeão mundial da modalidade. “Foi um evento voltado principalmente para mostrar o que temos programado para todo o ano no setor esportivo, por meio de programas de incentivo financeiro federal e estadual que proporcionam ainda mais inclusão. Seguimos a proposta de governo de uma cidade mais humana e inteligente”, ressaltou Fabrício Fonseca, secretário adjunto de Esportes e Lazer de Sete Lagoas.

Fabrício Fonseca foi um dos palestrantes no evento, destacando como introduziu inovações sobre os procedimentos destinados à apuração dos dados constitutivos do ICMS Esportivo, como as normas para a habilitação dos municípios, a documentação necessária, reformulação dos conceitos das atividades esportivas, novas modalidades, ampliação das possibilidades de pontuação, bem como ferramentas estratégicas para leis de incentivo.