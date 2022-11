Caminhada Novembro Azul conscientiza sobre a prevenção do câncer de próstata

A Prefeitura de Sete Lagoas realizou, no último sábado, 26 de novembro, mais uma ação da campanha Novembro Azul, que tem como objetivo conscientizar sobre os cuidados preventivos para combater o câncer de próstata. O prefeito Duílio de Castro, servidores da Secretaria Municipal de Saúde e seus familiares se encontraram na Praça São Pedro, no bairro Jardim Arizona, e em seguida subiram a Serra de Santa Helena em um clima de descontração e harmonia na caminhada pela saúde.

A campanha Novembro Azul surgiu em 1999 na Austrália com um grupo de amigos que decidiram deixar o bigode crescer, a fim de chamar atenção para a saúde masculina. O período é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações, desfazer preconceitos e promover a conscientização, contribuindo assim para a redução da incidência e da mortalidade pelo câncer de próstata. “É um mês dedicado a ações de conscientização pela saúde do homem. Essa caminhada desperta a atenção pelo combate à doença e ainda incentiva a prática esportiva na busca por uma vida saudável. Um momento de harmonização e contemplação da nossa Serra de Santa Helena, que é um dos nossos principais cartões postais”, destacou o prefeito Duílio de Castro.

O simbolismo da campanha novembro azul é muito forte. A caminhada foi uma das atividades especiais promovidas pela Secretaria Municipal de saúde durante todo o mês. No entanto, várias unidades de saúde disponibilizam atendimento especializado para os homens durante todo o ano. “Fica o convite para que todos os homens procurem o centro de saúde mais próximo de sua casa para fazer exames e ter acesso aos cuidados. O diagnóstico precoce oferece uma chance elevadíssima de cura. Nunca deixe o cuidado com a saúde em segundo plano. A prevenção salva vidas”, alerta Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

No alto da Serra de Santa Helena o clima continuou positivo. Para fechar a programação, foi realizada uma aula de zumba com o professor Roney Rocha. Atividade física, animação, lazer e conscientização pela vida.