Definidos os jogos da primeira rodada da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville

Uma reunião entre a direção da Rádio Eldorado, a Coordenação do evento e os representantes dos times inscritos para a disputa da 30ª edição da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville definiu todos os detalhes da competição, bem como os grupos e a tabela de jogos da primeira fase.

Para esta edição especial, que marca os 30 anos da principal competição do futebol amador do interior de Minas Gerais, estão confirmadas as seguintes equipes: River (Bairro: Santa Luzia), Bangu / Auto Bitts (Bairro: Vapabuçu), Santa Helena / RG Track (Bairro: Carmo), Curitiba (Bairro: São Francisco), Ideal (Bairro: São Geraldo), NF Amigos / Industrial (Bairros: Carmo e Industrial), Montreal / Objetiva Proteção Veicular (Bairro: Montreal), Aston Villa / Unilab (Bairros São Francisco e Manoa), AFP / Lontra (Bairro: São Geraldo e Lontra), Bosque / Vamberto Teixeira (Bairro: Olinto Alvim), CAP (Bairro: Progresso), Villa Minas (Bairros: Belo Vale e Jardim dos Pequis), União Alvorada, São Sebastião de Pindaíbas (Jequitibá), Independente de Pompeu, União do Morro / Garimpeiro (Bairros: Itapuã e Santa Luzia), Sete de Setembro / POP FM de Caetanópolis e Democrata / BH de Belo Horizonte.

Os cabeças de chaves foram definidos levando-se em consideração os times mais bem colocados na edição 29 da Copa Eldorado. Assim, os 06 cabeças são os seguintes: Montreal / Objetiva Proteção Veicular, Ideal, CAP, NF / Industrial, União do Morro / Garimpeiro e Independente de Pompéu.

As 18 equipes foram divididas em 06 grupos da seguinte forma:

CHAVE A: Montreal / Objetiva Proteção Veicular, Democrata / BH e Bangu / Auto Bitts

CHAVE B: NF / Industrial, Santa Helena / RG Track e AFP / Lontra

CHAVE C: União do Morro / Garimpeiro, Curitiba e Bosque / Vamberto Teixeira

CHAVE D: Independente de Pompéu, Aston Villa / Unilab e São Sebastião de Pindaíbas

CHAVE E: CAP, River e Sete de Setembro / POP FM de Caetanópolis

CHAVE F: Ideal, Villa Minas e União Alvorada

Os campos onde os jogos serão realizados também já foram definidos: Montreal, Serrinha, Curitiba, CAP, Bangu, Ideal e Arena do Jacaré. As semifinais e a final da Copa Eldorado, por orientação dos órgãos de segurança, serão realizadas em campos fechados, o que possibilitará que seja feito o controle do público presente, tanto em termos de quantidade, quanto na questão de revista na entrada da praça esportiva.

A premiação da versão 2022/2023 da Copa Eldorado será recorde: Entre dinheiro, troféus, medalhas e demais prêmios, o montante chegará aos R$ 20 mil. A parte da premiação em dinheiro será de R$ 10 mil para o primeiro colocado e de R$ 3 mil para o segundo colocado.

A primeira rodada da Copa Eldorado tem início previsto para o próximo final de semana com os seguintes confrontos:

Sábado (26):

Campo do Montreal:

13:45 – Curitiba X Aston Villa / Unilab

15:45 – Montreal / Objetiva Proteção Veicular X AFP / Lontra

Arena Cooperlíder (Campo do CAP):

13:45 – River X Villa Minas

15:45 – CAP X União Alvorada

Domingo (27):

Campo do Serrinha:

08:15 – Santa Helena / RG Track X Democrata / BH

10:15 – NF/Industrial X Bangu / Auto Bitts

Campo do Ideal:

08:15 – Independente X Bosque / Vamberto Teixeira

10:15 – Ideal X Sete setembro / POP FM

Segunda-feira (28):

Campo do Serrinha:

19:30 – União do Morro Morro / Garimpeiro / X São Sebastião

Todas as informações adicionais sobre a 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville podem ser obtidas através da programação esportiva da Rádio Eldorado, diariamente às 11:00 e às 17:00, e também através do portal de notícias www.portalsete.com.br.