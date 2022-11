Ex-América, Felipe Conceição vê Juninho com nível para Seleção Brasileira

“Gostaria até de ver alguém do América sendo lembrado entre os 55 nomes iniciais do Tite, porque têm alguns jogadores que encaixariam bem na nossa Seleção, um exemplo é o Juninho”, iniciou o treinador, que comandou o jogador entre 2019 e 2020.

Para o técnico, Juninho tem características difíceis de se encontrar no mercado da bola. Ele citou o ‘box to box’ do capitão do América e o comparou com Fred, que tem sido o titular da posição na Seleção Brasileira.

Felipe Conceição chegou ao América em 2018 para integrar a comissão técnica alviverde como auxiliar. Depois foi promovido ao cargo de coordenador técnico e efetivado como o comandante da equipe profissional após a demissão de Maurício Barbieri. “É uma função difícil de encontrar no mercado. Tem o Fred, do Manchester, que está indo. Nada contra o Fred (jogador do Manchester United), mas o Juninho pisa na área desde 2019, faz gol, dá assistência, e consegue ao mesmo tempo marcar. Ele tem um ‘box to box’ que poucos têm no mundo. É um atleta que, apesar da idade, poderia estar na pré-convocação”, disse.

Conceição comandou uma incrível campanha de recuperação do clube na Série B na temporada passada. O treinador assumiu o América na lanterna e teve chance de garantir o acesso à Série A até a última rodada, quando acabou derrotado em casa pelo São Bento. Ao todo, foram 30 jogos, com 16 vitórias, nove empates e cinco derrotas.

foto: Mourão Panda/América Felipe Conceição fez bom trabalho no América em 2019, quando quase conseguiu o acesso à Série A

Juninho, por sua vez, teve uma de suas melhores temporadas com a camisa do América neste ano. Ele foi o jogador com mais participações em gols na temporada, com cinco bolas na rede e oito assistências em 53 jogos, sendo uma das referências técnicas da equipe que terminou o Campeonato Brasileiro em 10º lugar.