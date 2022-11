Conceição lembra polêmica com Sobis no Cruzeiro: ‘Se acha mais que o clube’

Ex-técnico da Raposa revela que outros jogadores estavam insatisfeitos e critica diretoria pela falta de punição ao atacante, que reclamou por ser substituído

Em entrevista ao Superesportes, Felipe Conceição relembrou uma polêmica com Rafael Sobis no Cruzeiro, em 2021. Na ocasião, o ex-jogador reclamou ao ser substituído na derrota por 4 a 3 para o CRB, no Mineirão, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Hoje a gente vê o contexto, como atrapalha até nisso. O Sobis, por exemplo, tem duas dívidas, acho que está cobrando do Cruzeiro. Era um atleta que estava há um bom tempo no clube e não recebia. O atleta se acha até mais que o clube às vezes. O treinador tem muita dificuldade de controlar esse tipo de situação, porque o clube está devendo muito o atleta, e ele se sente no direito de ter mais coisas do que deveria”, avaliou o treinador.

Como punição, Sobis não saiu do banco de reservas no jogo seguinte, na eliminação celeste para o Juazeirense nos pênaltis, na terceira fase da Copa do Brasil. Ao fim da partida, Felipe Conceição foi demitido pelo presidente Sérgio Rodrigues, e o atacante voltou a atuar normalmente.

“Houve sim essa indisciplina, não o colocamos para jogar no jogo seguinte, ficou no banco. Dentro da parte técnica era o que eu poderia fazer. O clube não tomou nenhum tipo de atitude disciplinar, que deveria. É a questão da gestão. Deveria naquele momento, porque houve uma indisciplina pública. Não prejudica o treinador, mas sim o time esses atos”, disse.

Felipe Conceição ainda revelou que diversos jogadores estavam insatisfeitos com a situação do clube. Segundo ele, não seria surpresa se outra atitude similar tivesse ocorrido.

“Entendemos também porque o contexto era muito ruim. Na verdade, aquilo era para acontecer todos os jogos, porque tinham vários atletas insatisfeitos com o momento do clube, parte financeira, e acaba sobrando para o treinador”, avaliou.

Felipe Conceição no Cruzeiro

Felipe Conceição deixou o Cruzeiro com 47,36% de aproveitamento em 19 jogos. Foram oito vitórias, três empates e oito derrotas, com 21 gols marcados e 18 sofridos.

Na Toca da Raposa II, o treinador não conseguiu repetir o bom trabalho a serviço do América, que saiu da zona de rebaixamento da Série B de 2019 e brigou pelo acesso até a última rodada (ficou em 5º, com 61 pontos).

Após deixar o Cruzeiro, ainda passou por Remo, Náutico e Chapecoense antes de ser anunciado pelo Sampaio Corrêa na sexta-feira passada (18/11)

