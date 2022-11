Rubens Menin vê Atlético-MG maior após reunião, fala sobre SAF e se anima com Coudet: “É bom!”

Alexandre Kalil deixou a reunião dando a entender que o assunto SAF corre o risco de ser pauta de ações judiciais. Na visão de uma ala do Conselho, houve fraude na eleição de 150 conselheiros, pois cerca de 50 (segundo Kalil) não teriam dois anos de sócios do clube, conforme rege o estatuto. Ruben Menin não crê que as definições do órgão deliberativo do Atlético caia no âmbito judicial.