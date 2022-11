Sete Lagoas: criança liga para a Polícia pedindo socorro porque família não tinha o que comer

Na quinta-feira (17), o 190 da Polícia Militar recebeu uma ligação com pedido de socorro. A emergência era a fome.No outro lado da linha telefônica, uma criança de 10 anos, pedia ajuda para ter o que comer para ela e sua família. Naquele dia, só tinham arroz para comer naquele momento; não havia mais mantimento para o jantar e para as outras refeições no dia seguinte.

Uma viatura foi até onde a criança estava: era um terreno no bairro Santa Felicidade onde tinham três casas. Ali viviam quatro adultos (sendo uma delas uma senhora cadeirante) e onze crianças. Todos viviam ali com dificuldade.

A guarnição que estava lá conseguiram arrecar, com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Prefeitura de Sete Lagoas, três cestas básicas. Além disso, militares fizeram a compra de leite e biscoitos para as crianças.

Como ajudar

De acordo com a Polícia Militar, a coropração está dando suporte para toda a comunidade. Doações para eles podem ser realizadas no 25º Batalhão, localizado na Avenida Prefeito Alberto Moura, 301 – esquina com Avenida José Sérvulo Soalheiro, no bairro Nova Cidade.

Da redação com 25º BPM