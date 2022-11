Governo de Minas publica novo lote de nomeações do concurso da Educação

Mais mil nomeações foram divulgadas no sábado (19/11).Profissionais atuarão em 223 municípios mineiros

O Governo de Minas publicou, no sábado (19/11), mais um lote de nomeações de profissionais aprovados em concurso público para atuar em escolas da rede estadual de ensino.

Foram nomeados mil nomes para atuar como professores da Educação Básica (PEB) em 223 municípios de 44 Superintendências Regionais de Ensino. Este é o sexto lote de nomeações da Educação publicadas neste ano.

Todas as nomeações são referentes ao saldo remanescente de candidatos aprovados em concurso público do edital SEE nº 07/2017. Com a nova listagem, o Governo de Minas totaliza 14 mil nomeações de servidores aprovados em concurso público da Educação desde o início desta gestão.

A lista completa pode ser acessada a partir da página 3 do Diário Oficial de Minas Gerais. O exame admissional dos candidatos nomeados será realizado pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional/Seplag nas datas e horários informados neste link.

