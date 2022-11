Conheça o caminho do Cruzeiro nas oito primeiras rodadas do Mineiro 2023

Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou a tabela da competição, que começará daqui a dois meses

A Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou no último domingo a tabela do Campeonato Mineiro 2023. O caminho do Cruzeiro na fase de classificação começará contra o Patrocinense, em Patrocínio.

O primeiro clássico para a Raposa será contra o América, na terceira rodada, com mando do Coelho. O grande encontro entre os arquirrivais será na rodada de número cinco, quando Cruzeiro e Atlético duelarão, no Mineirão, já que o mando será do time celeste. Confira todos os jogos do Cruzeiro na primeira fase do Mineiro 2023: 1ª rodada

21/01 ou 22/01 Patrocinense x Cruzeiro 2ª rodada

28/01 ou 29/01 Cruzeiro x Athletic 3ª rodada

04/02 ou 05/02 América x Cruzeiro 4ª rodada

08/02 ou 09/02 Cruzeiro x Pouso Alegre 5ª rodada

11/02 ou 12/02 Cruzeiro x Atlético 6ª rodada

18/02 ou 19/02 Villa Nova x Cruzeiro 7ª rodada

25/02 ou 26/02 Caldense x Cruzeiro 8ª rodada

04/03 ou 05/03 Cruzeiro x Democrata