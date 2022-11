Motoristas devem apresentar registro de veículos a partir desta segunda-feira

Caso seja flagrado sem o documento, motorista será multado ou ter o veículo apreendido

A partir desta segunda-feira (21), motoristas devem apresentar o CRLV, referente a 2022, no formato digital ou impresso para comprovar a regularidade do veículo em circulação. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) é o documento de registro de identificação de porte obrigatório para trafegar com o veículo. A renovação é uma obrigação anual do proprietário.

“O licenciamento é realizado automaticamente mediante o pagamento das obrigações anuais que incidem sobre a propriedade do veículo. Então, o proprietário para ter documento liberado não pode apresentar multas em aberto. Sendo que multas suspensas não impedem o licenciamento”, explica o chefe da divisão de registro de veículos, delegado Matheus Kobutt. Conforme informações do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o CRLV é disponibilizado na versão digital por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível na App Store (iOS) e Google Play Store (Android), e para impressão em folha de papel comum no site www.detran.mg.gov.br e portal de serviços do Senatran. Durante as abordagens policiais ao condutor deve apresentar os documentos de porte obrigatório, que são o CRLV e habilitação, sendo desnecessário apresentar comprovantes de pagamento das taxas e tributos. Caso esteja sem os documentos, poderá ser multado ou ter o veículo apreendido. Os proprietários de veículos registrados em Minas que ainda não têm o CRLV de 2022 devem acessar o site www.detran.mg.gov.br para verificar se há débitos do IPVA, seguro obrigatório, Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo e eventuais multas para que possam emitir o documento.