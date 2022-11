Giro Policial: Confira as ocorrências de destaque registradas pela PM no final de semana em Sete Lagoas

Violência doméstica

Na noite de sexta-feira (18), a Polícia Militar foi acionada por uma mulher que relatou ter sido vítima de agressões físicas no interior do carro, um GM Prisma Joy de cor preta, e que o autor seria seu companheiro, homem de 50 anos. Relatou ainda que o autor possuía uma arma de fogo na residência onde moravam juntos.

De posse das informações, policiais militares realizaram contato com a vítima, bem como, realizaram rastreamento do autor, que foi localizado e abordado na condução do referido veículo, na rua Irombras, com sinais de embriaguez. A PM deslocou até a residência do casal, situada na zona rural – Fazenda Tombadouro, e localizou um revólver calibre .32 carregado com três cartuchos, sendo dois intactos e um picotado.

Diante o exposto, o autor foi preso por posse ilegal de arma de fogo, lesão corporal e embriaguez ao volante, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil. A vítima foi encaminhada ao Hospital para atendimento médico e o veículo foi apreendido.

Homicídio no Dona Sílvia

No domingo (20), a Polícia Militar recebeu a comunicação que um homem havia sido alvejado por disparos de arma de fogo e estava caído ao solo na rua Gerson Belém, bairro Dona Silvia. No local, os policiais confirmaram a situação e encontraram um homem de 21 anos caído ao solo um lote vago. O óbito foi confirmado por uma equipe do SAMU que compareceu no local. A perícia se fez presente e constatou 06 perfurações provenientes de arma de fogo. A Polícia Militar esta trabalhando para levantar dados sobre o ocorrido.

Homem baleado no Santa Luzia

Na tarde de domingo (20), a Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência em que um homem havia sido alvejado por disparos de arma de fogo na rua Walter de Melo Figueiredo, bairro Santa Luzia. No local, os policiais depararam com a vítima, homem de 24 anos, caído ao solo com sangramentos na cabeça. Uma equipe do SAMU prestou os primeiros socorros à vítima, encaminhando-o para o Hospital Municipal em estado grave. A perícia esteve no local e realizou seus trabalhos. A Polícia Militar esta trabalhando para identificar a autoria do crime.

Agência Local de Comunicação Organizacional – 25º BPM