Lateral recusa proposta de clube turco e deve seguir no Galo para 2023

Com 36 anos de idade, Mariano dividiu a titularidade da lateral-direita com Guga durante a temporada 2022

Aos 36 anos de idade, o lateral-direito Mariano recebeu uma proposta para deixar o Galo na próxima temporada, mas tanto o jogador como o Atlético recusaram o contato feito por um clube da Turquia.

O Adana Denispor, que atualmente ocupa a terceira posição no Campeonato Turco – atrás apenas do Fenerbahce e do Galatasaray – entrou em contato com o atleta e com o clube para contar com o futebol de Mariano, mas a negociação não agradou a nenhuma das partes e não avançou. Mariano teve o contrato com o Galo renovado no meio do ano, que encerra no fim de 2023.

O time da Turquia é o mesmo que chegou a especular a transferência do atacante Hulk nos últimos dias, mas as tratativas também não foram para frente.

Titular absoluto nas últimas temporadas do Galo, Mariano dividiu a lateral-direita com Guga durante a temporada deste ano. Ele fez 42 partidas em cinco campeonatos (Mineiro, Copa do Brasil, Supercopa, Campeonato Brasileiro e Libertadores), contra 37 partidas de seu “concorrente” de posição.

O jogador foi o terceiro com maior número de assistências na temporada do Galo, com cinco passes para gol – ao lado de Hulk e Jair. O líder nesse fundamento é o argentino Nacho Fernández, com dez, seguido pelo lateral-esquerdo Guilherme Arana, com oito.

