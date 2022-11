Educação Municipal de Sete Lagoas divulga Edital para contratação em 2023

Inscritos devem comparecer ao Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino de 16 a 27 de janeiro de 2023 com a documentação necessária

Certame visa a contratação de profissionais para o 1º semestre de 2023 até que seja finalizado o concurso público

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (Smeec) – publicou no último dia 10 de novembro o Edital Nº 16/2022, que visa a inscrição para o processo seletivo de contratação temporária dos profissionais da Educação do Município. A medida visa a contratação de profissionais para o 1º semestre de 2023 até que seja finalizado o concurso público da pasta, com inscrições de 2 de janeiro a 2 de fevereiro pelo site www.gestaodeconcursos.com.br (relembre AQUI) https://www.setelagoas.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/prefeitura-publica-edital-do-concurso-publico-da-educacao-municipal/69618

As inscrições gratuitas serão feitas via internet e estarão abertas no período de 5 a 14 de dezembro de 2022 no link http://editaiselicitacoes-setelagoas.mg.gov.br/processoseletivo2023educacao

A contratação será regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e demais legislações vigentes, por tempo determinado e estritamente necessário para o atendimento da demanda existente nas situações de cargos vagos existentes até a promoção de novo concurso público, afastamentos e licenciamentos de funcionários, convênios com as instituições filantrópicas, programas e projetos, e profissionais para atender alunos com deficiência.

Cargos

Analista de Suporte Computacional, PEB Anos Iniciais e/ou Anos Finais do Ensino Fundamental Educação Física, Assistente Social, Assistente de Biblioteca, PEB Anos Finais do Ensino Fundamental Ciências, Assistente Turno, PEB Anos Finais do Ensino Fundamental História, Auxiliar de Almoxarifado, PEB Anos Finais do Ensino Fundamental Geografia, Auxiliar de Secretaria, PEB Anos Finais do Ensino Fundamental Língua Portuguesa, Auxiliar de Professor, PEB Anos Finais do Ensino Fundamental Matemática, Bibliotecário, PEB Anos Finais do Ensino Fundamental Língua Inglesa, Cuidador Infantil, PEB Anos Finais do Ensino Fundamental Ensino Religioso, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Instrutor de Oficina de Artes, Técnico de Biblioteca, Instrutor de Oficina Pedagógica, Técnico em Nutrição e Dietética, Instrutor de Informática, Técnico Superior de Ensino Administrativo, Inspetor Escolar, Técnico em Educação, Intérprete de LIBRAS e Linguagem de Sinais, Técnico Superior de Ensino Pedagógico, Motorista, Técnico Superior de Ensino, Nutricionista, Técnico Orçamentário, Pedagogo, Tradutor de Braille, PEB Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais e Servente.

Os inscritos devem comparecer ao Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha) de 16 de janeiro a 27 de janeiro de 2023 com a documentação necessária (consulte o edital) no horário determinado de acordo com o cargo escolhido. Os cargos de PEB Apoio para acompanhar aluno de apoio aguardam estudo da equipe de AEE para definição do número de vagas e data a ser definida pela Secretaria para realização da chamada. A classificação do candidato não implica direito à contratação, cabendo ao Município, exclusivamente, a decisão das convocações para provimento das necessidades, através de editais de chamada pública.

Confira abaixo o cronograma de horários da chamada pública por cargo:

¢