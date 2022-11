No mês da Consciência Negra, várias atrações pautam a resistência e propõem respeito

Dentro da programação sete-lagoana, neste dia 18 acontecerá mais uma edição da Festa da Consciência Negra.

No mês da Consciência Negra, Sete Lagoas está repleta de atrações que pautam o protagonismo preto do município, oportunizando a ocupação, inserção e lugar de fala, propagando a luta contra o preconceito racial, a empatia e o respeito.

Para celebrar e conscientizar, a programação sete-lagoana inclui tradicional festa da Consciência Negra, edição do Quarteirão Preto, bate papo, Samba de Criola e show de Show do Sergio Pererê.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

18/11, 20h: Festa da Consciência Negra – Sindicato da Cor – Shows de: Grupo Samba Gol, Criolo de Raiz – Participações de Mestre Saúva, Pedrão e Bruno Matias – Sítio 2001 – Adesões disponíveis na Loja 7 Fest (Shopping Pátio Lagoa), Bar do Sapão e Churrasquinho do Darlan.

19/11, 17H: Movimento Grande Roda – Quarteirão Preto – Rua Maria Campelo, altura do nº 80, bairro Santa Luzia

20/11, 10H30: Batalha de MCs – Quarteirão Preto – Rua Maria Campelo, altura do nº 80, bairro Santa Luzia

21/11, 19H: Formatura dos alunos do Curso de Barbearia com recorte racial – ARACEUPO: Rua Avelar Pereira de Alencar – 244 – Santa Luzia

23/11, 19H: Encontro dos povos tradicionais de matriz africana e cultura – Praça dos Orixás – Bairro Cidade de Deus

24/11, 09H: Roda de conversa Educação Anti-Rascista – ARACEUPO – Rua Avelar Pereira de Alencar – 244 – Santa Luzia

25/11, 09H: Bate Papo Persussão e Musicalidade, no Céu das Artes (Jardim dos Pequis)

27/11, 09H: Batizado de Capoeira do Projeto UMBUTU – Rua Jurandir de Souza, 15 – Santa Felicidade

27/11, 14H: Samba de Criola ARACEUPO – Rua Avelar Pereira de Alencar – 244 – Santa Luzia

27/11, 15H: Festival Internacional de Corais – Show do Sergio Pererê – ARACEUPO – Rua Avelar Pereira de Alencar – 244 – Santa Luzia