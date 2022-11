Inscrições abertas para o vestibular 1/2023 das Faculdades Promove

Estão abertas as inscrições do vestibular presencial das Faculdades Promove de Sete Lagoas, para o primeiro semestre de 2023. Os interessados em ingressar no ensino superior, no início do próximo ano, ampliando suas oportunidades para entrada ou melhoria no mercado profissional, realizarão a prova no dia 26 de novembro, às 9h, na unidade da instituição, Rua Dr. Pena, 163, Centro.

Nesta edição serão distribuídas bolsas de até 100% de desconto durante todo o curso, de acordo com a classificação geral do vestibular, conforme as informações do site das Faculdades Promove de Sete Lagoas, além de diversas condições para sua matrícula.

Confira os cursos que serão ofertados nesse processo:

* Administração

* Direito

* Enfermagem

* Engenharia Civil

* Logística

* Psicologia

* Publicidade e Propaganda

*Recursos Humanos

FACULDADES PROMOVE

A Rede de Ensino Promove inaugurou a unidade em Sete Lagoas no ano de 2001, inicialmente com os cursos de Administração, Comunicação e Turismo.

Ao longo dos anos, a instituição modernizou seu projeto pedagógico a fim de capacitar seus alunos a atuarem de forma dinâmica e empreendedora no mercado de trabalho, sem perder de vista a atuação junto à sociedade na conjuntura social.

Em 2022, ofertando diversas opções de cursos nas mais variadas áreas mercadológicas, as Faculdades Promove completam 21 anos em Sete Lagoas e presenteiam seus candidatos com condições imperdíveis para dar início ao sonho de ingressar no ensino superior no próximo semestre.

Viver é melhor que sonhar. Vem ser Promove e iniciar sua caminhada rumo à profissão dos seus sonhos!

Faça já a sua inscrição gratuitamente pelo site: promovesetelagoas.com.br

Mais informações contacte a equipe de atendimento Promove, das 09h às 18h, pelo WhatsApp e/ou telefone: (31) 98979-3976 ou (31) 3774-4183

SERVIÇO

Vestibular Faculdades Promove 1/2023

Data: 26 de novembro, às 09h, na Unidade.

Bolsas de até 100% de desconto de acordo com a classificação na seletiva.

Inscrição: promovesetelagoas.com.br

INFORMAÇÕES:

(31) 98979-3976

Telefone: (31) 3774-4183

#VemSerPromove e iniciar a caminhada rumo a profissão dos seus sonhos!