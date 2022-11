Os transtornos causados pelas chuvas

O temporal que caiu sobre Sete Lagoas na última terça-feira (15), deixou ruas alagadas, árvores ao chão e falta de energia elétrica em várias regiões. A prefeitura municipal, através da secretaria de Obras, Infraestrutura e Políticas Urbanas, com o apoio da Defesa Civil, atuaram em várias situações.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade recebeu na quarta-feira (16), mais de 12 solicitações devido à queda de árvores por causa das chuvas de terça-feira. O secretário Edmundo Diniz informou, que foi iniciada a poda de imediato, sendo que na rua São José foi feita supressão de árvores de urgência. “Estamos com as equipes trabalhando e pedimos a compreensão da população para atendimento às demandas. Alertamos para que evitem abrigar-se debaixo de árvores devido aos raios e quedas”, alertou.

Segundo Antônio Garcia Maciel, mais conhecido como Toninho Macarrão, titular da pasta de Obras, algumas intervenções foram feitas em algumas regiões da cidade. “Foi um período intenso de chuvas e tivemos problemas em locais onde foi feito sistema de drenagem que, devido ao lixo que é jogado e mato, provam entupimento das bocas-de-lobo provocando inundações, além de problemas em portas de garagens, onde a canaleta fica encoberta, prejudicando o escoamento da água”, explicou o secretário.

Ainda segundo ele, foram registradas cinco chamadas através da Defesa Civil, mas que não foram graves e vêm sendo feito o acompanhamento, ressaltando que, felizmente não houve desabrigados. “Tivemos casos de alagamentos em vias públicas. Engenheiros da secretaria de obras atuam junto com a Defesa Civil e estamos atentos neste período chuvoso”, completou Antônio.

Sérgio Andrade de Carvalho Júnior, Coordenador da Defesa Civil em Sete Lagoas, informou que a atuação referente às solicitações foi imediata. “Foi feita a intervenção de uma via na Avenida Perimetral e em áreas de alagamentos e onde há risco mais grave, fazemos o bloqueio de via. Fazemos monitoramento de áreas e residências consideradas de risco. Nossa equipe está a postos através do 153”, relatou.

Em relação à situação das vias públicas, por causa das inundações, Toninho Macarrão esclareceu que existem vários pontos sinalizados pela Defesa Civil, alertando motoristas e pedestres e, em locais onde existem obras em andamento com terra e pedras que desceram para a via, foi feita a limpeza imediata. “Fazemos um monitoramento dos locais mais críticos e quando o problema ocorre, a atuação é imediata”, destacou.

No que se refere à questão de iluminação pública a cargo da prefeitura, o secretário confirmou que a população pode acionar em caso da necessidade de troca de lâmpadas. “O problema da energia com chuva é normal e no caso da residencial, a Cemig tem atuação imediata e, nas vias públicas, estamos fazendo os consertos necessários à medida que somos acionados pela população”, acrescenta o secretário.

Também na questão do atendimento do transporte público, a prefeitura já recebeu solicitação da zona rural como Catavento, para a melhoria da estrada em decorrência das chuvas, já em andamento pela secretaria de obras.

O secretário alerta para a importância do apoio da população. “A conservação das vias, principalmente evitando jogar lixo para não entupir os bueiros é fundamental. E em caso de inundações e outros problemas, a Defesa Civil pode ser acionada através do telefone 153”, concluiu Toninho Macarrão.

Da Redação