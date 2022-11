Secretaria de estado da Saúde anuncia reinício das obras do Hospital Regional de Sete Lagoas para fevereiro

Uma ótima notícia aguardada há pelo menos cinco anos foi dada na manhã desta sexta-feira, 18 de novembro, no gabinete do prefeito Duílio de Castro. O secretário de estado de Saúde, Fábio Baccheretti, anunciou o tão sonhado reinício das obras do Hospital Regional de Sete Lagoas para fevereiro de 2023. “Estamos apenas aguardando a conclusão do processo licitatório, em que três empresas concorreram, e teremos o resultado da empresa vencedora nas próximas semanas”, afirmou o secretário.De acordo com Baccheretti, a Secretaria de Estado de Saúde e a Prefeitura de Sete Lagoas discutem, agora, a a operacionalização do hospital. “Já estamos em outra fase, ou seja, quais especialidades serão oferecidas no hospital quando ele ficar pronto. Foi um prazer estar em Sete Lagoas. Discutimos toda a assistência de saúde da região e contamos com o apoio irrestrito da Prefeitura”, afirmou o secretário.

O prefeito Duílio de Castro não escondeu a alegria em dar mais essa boa notícia no mês de aniversário da cidade. “É um dia muito importante não só para Sete Lagoas, mas para toda a região, pois foi anunciado não apenas o início, mas todo o cronograma das obras, com previsão de conclusão entre 24 e 30 meses. O retorno dessas obras é um sonho. Teremos uma saúde cada vez melhor, em um local mais apropriado, construído para ser, de fato, um hospital regional”, disse o prefeito.

Conforme explicou o secretário estadual, não há risco dessa vez de paralisação das obras, uma vez que os recursos já estão em caixa e a licitação está em fase final de conclusão. “Nem pensamos nisso. A chance é praticamente zero. Já temos os recursos e é verba carimbada, não podem ser usados para outras despesas”, lembrou. Após a reunião envolvendo representantes da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, uma equipe do Estado seguiu para as obras do Hospital Regional para realizar mais estudos. O secretário de estado e o prefeito atenderam à imprensa e tiraram dúvidas. Participam da licitação as empresas Consórcio Guimarães HR SL, EF Construtora Ltda e Porto Belo Engenharia e Comércio.

HISTÓRICO

As obras do Hospital Regional foram iniciadas em 6 de junho de 2011, de acordo com a ordem de serviço inicial, no ato da assinatura do contrato, e contempla a construção em terreno de 40.000 m². A construção foi paralisada em 14 de maio 2015, em razão da ausência de recursos advindos do Convênio celebrado com o Estado de Minas Gerais. O projeto inicial prevê a capacidade para 236 leitos de atendimento do SUS.

