Setor guseiro a beira do colapso

06 siderúrgicas fechadas e cerca de 850 empregos diretos rescindidos.

Depois de cerca de 03 anos se mantendo estável, o setor guseiro ao que tudo indica está entrando em colapso. Isso porque, desde meados do mês de setembro, cerca de 05 empresas que estão anunciando o encerramento de suas atividades, mas com expectativas de recontratação até meados do mês de fevereiro de 2023.

Encerraram as atividades 06 siderúrgicas: Tecnosider, Metalsete, CSS Siderurgia, Bandeirantes, Betser e a Multifer que também vai desativar, esta havia comunicado ao sindicato desde agosto, que seu fechamento seria por motivo de contrato com demissão em massa. Com esses fechamentos, cerca de 850 empregos direto foram desligados de suas funções.

Até meados de setembro o parque siderúrgico de Sete Lagoas era composto por 23 siderúrgicas.

No mês de setembro, para o site, diariodocomercio.com.br, o especialistas de mercado ressaltam que a tendência é de um cenário negativo. O analista da Mirae Asset, Pedro Galdi, explica que o cenário para a siderurgia segue desafiador não só no Brasil, mas também no mundo. Por isso, não era esperado bom resultado no terceiro trimestre de 2022 e nem neste último semestre. “A crise na China, na Europa e o risco de recessão nos Estados Unidos estão interferindo de forma negativa nos resultados das empresas”, evidenciou.

A expectativa de todos esses empresários do setor é de que no máximo no mês de março/2023 as coisas poderão voltar à normalidade, o que é também a nossa expectativa, este setor é de fundamental importância para o equilíbrio social em Sete Lagoas, uma vez que absorve uma grande mão de obra de pessoas que não tem um qualificação escolar mais alta e pessoas que na faixa de idade após os 45/50 anos estariam alijados do mercado de trabalho.

“Temos atuado fazendo acordos especiais com essas empresas no sentido de, se voltarem a atuar no mercado, possam recontratar essa mão de obra, ora dispensada, com os mesmos salários e funções, e demonstrar ao Ministério do Trabalho e Economia que não está havendo má fé no que diz respeito à fraudes do FGTS e seguro desemprego. Daí a importância de tais acordos”, enfatizou Ernane Geraldo Dias, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Sete Lagoas (SindSete).

O líder sindical informou ainda que ainda que é difícil precisar os números, uma vez que, depois da reforma trabalhista os sindicatos não homologam mais, o que traz uma grande preocupação.

Importante frisar que todos os trabalhadores irão receber seus direitos, como FGTS, Multa Fundiária de 40% e verbas rescisórias sua integralidade sem parcelamentos, ou seja conforme determina a lei. “O sindicato é o guardião dos trabalhadores, e todos aqueles que se sentirem prejudicados em seus direitos, podem e devem procurar essa entidade para conferir os cálculos de suas rescisões e tirarem dúvidas a respeito dos seus direitos”, enfatizou o presidente do Sindicato.

O SindSete está instalado na Rua das Violetas, 38, Catarina – Tel.: (31) 3773-3556.

