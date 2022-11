Shopping Sete Lagoas Inaugura Decoração de Natal 2022

Papai Noel chega no Shopping Sete Lagoas neste sábado

O Shopping Sete Lagoas inaugura oficialmente neste sábado (19) sua decoração de natal com a temática ‘Reino do Noel’, à partir das 10h.

Além da tradicional iluminação da fachada, a cenografia vem cheia de surpresas e diferenciais que incluem um mini castelo onde o Papai Noel fará fotos com o público e um parque infantil que conta com tobogã, piscina de bolinhas, parede de escalada, xícaras giratórias e até uma mini tirolesa. Ainda dentro do tema, o Shopping faz uma singela homenagem a Sete Lagoas e às 22 cidades do entorno, em uma área especial na praça de alimentação.

A programação gratuita da chegada do Papai Noel será em frente ao castelo (Reino do Noel) e contará com as presenças marcantes dos personagens do Tio Bruno e do Casal de Doces Natalinos. Confira:

14h – Show Natalino com Tio Bruno

15h30 – Presença do Casal de Doces Natalinos

16h – Chegada especial do Papai Noel

Com a chegada do Bom Velhinho, o público poderá garantir as fotos natalinas até o dia 23 de dezembro:

De domingo a sexta-feira de 12h às 22h;

Sábado das 10h às 22h.

O Shopping Sete Lagoas prepara ainda para o mês de dezembro uma programação gratuita de oficinas infantis e musicais, além da tão esperada promoção de natal.

Com informações de Fabiana Canuto