América-MG mira atacantes de beirada no mercado e vai em busca de mais um goleiro

Saída de Airton do clube abre espaço para outro goleiro compor elenco; acesso de grandes time inflaciona mercado e clube trabalha com sigilo em nomes buscados

O América-MG tem um foco principal na janela que está em aberto: atacantes de beiradas. O time teve perdas importantes ao longo da temporada 2022, com as saídas de Paulinho Boia e Pedrinho. Em busca de recompor o elenco, o clube mineiro foca em alternativas e trabalha com descrição.

O ge apurou que o perfil buscado é de atuações parecidas com as perdas que o clube teve ao longo da temporada: jogadores de velocidade e que atuem aberto pelas laterais do campo. Pedrinho (foi para o Lokomotiv da Rússia) e Paulinho Boia (retornou ao Metalist, da Ucrânia) foram as baixas no meio do ano. As peças eram parte importante do esquema do técnico Vagner Mancini no América.

O clube trabalha com o máximo de sigilo possível nos nomes mapeados para não sofrer com a concorrência de times com maior poder ofensivo. Além dos clubes que permaneceram na Série A, os acessos de Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco – times de grandes torcidas e com investimentos altos – inflaciona o mercado de contratações.