Rodolfo Gropen, benemérito do Galo, repudia nota oficial emitida pelo Conselho Deliberativo

Gropen ainda faz comparações do atual presidente do conselho com o ex-presidente do Clube, Alexandre Kalil, que segundo ele, é o detentor do maior título da história do Atlético.

Por fim, o benemérito cita que o clube está às vésperas de um momento histórico, o de se tornar SAF, e que a mudança no estatuto pode atrapalhar o futuro do clube.

Confira a nota enviada por Rodolfo Gropen:

“Surpreendeu-me a nota do Conselho Deliberativo do Atlético. Não pela sua emissão, prática exagerada que levou o Atlético a ser vítima de memes em nível nacional, mas pelo seu conteúdo.

Em primeiro, a nota não foi assinada. O Conselho não deliberou a respeito dela, mas presumimos que tenha sido escrita pelo Presidente Ricardo Guimarães, e possivelmente tenha faltado coragem para colocar o seu nome.

Em segundo, impressiona a confissão da irregularidade na formação da chapa.

Em terceiro, talvez o Presidente Ricardo Guimarães não saiba, cabe ao Diretor- Presidente do Atlético apresentar a chapa, não o Presidente do Conselho, de forma que afirmar que aconteceu esta prática na gestão do Conselho 2016/2019 só confirma a falta de conhecimento do atual Presidente do Conselho do nosso Estatuto.

Não me recordo do exato momento em que me tornei sócio da Vila Olímpica, mas se houve erro, que se corrija.

O que não se pode é, a pretexto de fugir do pedido de uma investigação solicitada pelo Conselheiro Benemérito Cláudio Utsch, escapar dela sob o pretexto de que houve este tipo de erro no passado. Se de fato houve erros que se corrijam, não se acobertem.

O palavreado usado na nota “blá-blá-blá” não realça a inteligência do autor da mesma, nem respeita a história deste atleticano que serviu ao Atlético remunerado apenas pela paixão (e não também auferindo juros bancários) e fez parte da diretoria campeã da Libertadores da América, sem apoio, sublinhe-se, de “mecenas”.

A fixação do Ricardo Guimarães com o Presidente Alexandre Kalil parece remeter ao nível de resultado de seus mandatos. Um Presidente campeão da Libertadores, maior título da história do Atlético, e outro Presidente da maior mancha do Atlético, o rebaixamento à segunda divisão.

Por fim, mas não menos importante, nosso Conselho está às vésperas de uma votação muito importante para a história do Clube Atlético Mineiro, a mudança de Estatuto para formar a SAF, bem como a venda da própria SAF, de sorte que não podemos ter, entre Conselheiros, membros que não tenham a mínima história no Clube, ou não sejam atleticanos, como já se suspeita”.

Rodolfo Gropen