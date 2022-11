Campeonato Mineiro: Cruzeiro explica divisão de público para a final do Feminino; Atlético não topou dividir custos

A final do Campeonato Mineiro Feminino acontece neste sábado (19), às 11h, entre Cruzeiro e Atlético, no Mineirão. Como mandante devido a melhor campanha na primeira fase da competição, a Raposa terá 90% do público, e dirigentes do clube explicaram como a divisão foi feita.

Segundo o diretor de operações do Cruzeiro, Enrico Ambrogini, o time celeste terá superioridade numérica na venda dos bilhetes pois não houve interesse do Galo em dividir as despesas do Mineirão para que, assim, fosse disponibilizado 50% do estádio para cada equipe.

“Fui no Atlético e falei: olha, vamos fazer meio a meio? A gente separa o estádio em meio a meio. Não sei qual foi o lado deles, não sei se foi visto como custo, nos olhamos como investimento. Nós topamos fazer, o Atlético não topou”, explicou.