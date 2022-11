Justiça do Trabalho mantém justa causa de professora acusada de cometer ato racista contra aluno em BH

A Justa causa foi mantida pelos julgadores da Primeira Turma do TRT-MG. Sem divergência, eles mantiveram a sentença da 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. O fato ocorreu em março de 2019 durante uma aula do curso de medicina veterinária. A professora lecionava, quando um rapaz, que é representante da União Nacional dos Estudantes, pediu para dar um recado aos alunos. Naquele momento, teve início uma discussão de cunho político entre a professora e o estudante. E, após a saída do representante estudantil, a professora teria emitido uma opinião sobre a apresentação do rapaz, que é negro.

Segundo os estudantes, a professora fez uma série de deboches e insultos, dentre eles “injúria racial, ao insinuar que o aluno deveria cortar os cabelos, pois estavam com mau cheiro”. Para a desembargadora, Maria Cecília Alves Pinto, relator, a conduta imputada à professora guarda natureza de tipificação penal – discriminação ou injúria racial. “Dessa forma, ela entendeu não ser possível o ajustamento de conduta para a preservação do vínculo de emprego, cujo rompimento se mostrou necessário”. Para a magistrada, a instituição agiu com extrema responsabilidade no caso, tanto é que apurou devidamente os fatos, para, só então, dispensar, constituindo o tempo entre a conduta faltosa e a justa causa apenas como o necessário para a devida apuração.

Segundo a julgadora, a empresa agiu com acerto ao realizar a rescisão da professora por justa causa, em razão da gravidade da situação.

Secretaria de Comunicação Social- TRT 3ª Região