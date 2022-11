Só caixa eletrônico: Bancos terão horário especial de atendimento nas agências nos dias de jogos do Brasil na Copa

Quem precisar usar serviços bancários de forma presencial nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo deve ficar atento. A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) informou, nesta quinta-feira (17) que os bancos terão expediente especial de atendimento ao público nas agências.

A decisão, segundo a Febraban, leva em consideração questões como a segurança das agências e de transporte de valores, de acordo com a Resolução nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional. A regra autoriza as instituições financeiras a estabelecerem o horário de atendimento ao público em suas dependências.

Os usuários poderão, nesses dias, utilizar canais digitais e remotos oferecidos pelas instituições bancárias, como internet e mobile banking. Há ainda opções como salas de autoatendimento com caixas eletrônicos, que funcionarão normalmente nos dias de jogos da seleção brasileira, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição.