Tabela de jogos da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville será divulgada na próxima semana

Estamos na contagem regressiva para o início da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville e a reunião entre a direção da Rádio Eldorado, a Coordenação da Copa, dirigentes de clubes e órgãos de segurança já tem dia, horário e local para acontecer.

A reunião será realizada no dia 21 de novembro, segunda-feira que vem, às 18:30 horas, no prédio do Colégio Promove, ao lado da sede da Rádio Eldorado (Rua: Doutor Pena, 163, Centro de Sete Lagoas). Para esta reunião, cada equipe poderá enviar no máximo 02 representantes. Na ocasião serão sorteados os times de cada grupo, assim como os confrontos de toda a primeira fase da competição.

Para esta edição especial, que marca os 30 anos da principal competição do futebol amador do interior de Minas Gerais, estão confirmadas as seguintes equipes: River (Bairro: Santa Luzia), Bangu (Bairro: Vapabuçu), Santa Helena (Bairro: Carmo), Curitiba (Bairro: São Francisco), Ideal (Bairro: São Geraldo), NF Amigos / Industrial (Bairros: Carmo e Industrial), Montreal (Bairro: Montreal), Aston Villa (Bairros São Francisco e Manoa), AFP / Lontra (Bairro: São Geraldo e Lontra), Bosque (Bairro: Olinto Alvim), CAP (Bairro: Progresso), Villa Minas (Bairros: Belo Vale e Jardim dos Pequis), União Alvorada, Funilândia, São Sebastião de Pindaíbas (Jequitibá), Independente de Pompeu, União do Morro / Garimpeiro (Bairros: Itapuã e Santa Luzia), Sete de Setembro de Caetanópolis e Democrata / BH de Belo Horizonte.

Os cabeças de chaves foram definidos levando-se em consideração os times mais bem colocados na edição 29 da Copa Eldorado. Assim, os 05 cabeças de chaves que irão compor o sorteio dos grupos na próxima semana são os seguintes: Montreal, Ideal, CAP, NF / Industrial e União do Morro / Garimpeiro.

Os campos onde os jogos serão realizados também já foram definidos: Montreal, Serrinha, Curitiba, CAP, Bangu, Ideal e Arena do Jacaré. As semifinais e a final da Copa Eldorado, por orientação dos órgãos de segurança, serão realizadas em campos fechados, o que possibilitará que seja feito o controle do público presente, tanto em termos de quantidade, quanto na questão de revista na entrada da praça esportiva.

SEGURANÇA – Na semana passada, os diretores da Rede Eldorado de Comunicação, Márcio Portilho e Álvaro Vilaça, participaram de uma reunião na sede do 25º Batalhão da Polícia Militar, em Sete Lagoas.

No encontro foram tratados diversos assuntos referentes à segurança nos dias de jogos da 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville. O Comandante, Tenente Coronel José Onézio da Costa Júnior, e o Sub Comandante, Major Soares, como de costume, foram muito receptivos e prometeram dar todo o respaldo para a realização do torneio.

A premiação da versão 2022/2023 da Copa Eldorado será recorde: Entre dinheiro, troféus, medalhas e demais prêmios, o montante chegará aos R$ 20 mil. A parte da premiação em dinheiro será de R$ 10 mil para o primeiro colocado e de R$ 3 mil para o segundo colocado.

Todas as informações adicionais sobre a 30ª Copa Eldorado / Fetl Elétrica / Telhas Granville podem ser obtidos através do telefone da Rádio Eldorado: (31) 3772-0244, ou de forma presencial na emissora, na rua Doutor Pena, 123, Centro, Sete Lagoas.

TEMPO ESPORTIVO

1º Tempo

O Cruzeiro segue em busca de atletas para a formação do elenco de 2023, visto o término da Série A do Brasileiro e as brechas do mercado. Apesar da necessidade de reforçar o grupo, a gestão de Ronaldo Fenômeno e o técnico Paulo Pezzolano têm uma ideia bem clara: não vão entrar em leilão de gestores, nem exceder o teto orçamentário traçado. O próximo ano ainda será bastante desafiador para o clube.

A Raposa prometeu que iria divulgar o orçamento para o futebol de 2023. Ainda não o fez, mas já tem estabelecidas as bases de teto de salário para os jogadores e o que poderá gastar na temporada. O investimento será bem inferior às principais folhas do futebol no país.

Por isso, nomes listados e ligados ao Cruzeiro como o atacante Pedro Raul, que teve destaque com o Goiás no Brasileiro, Juan Quintero (River Plate) e até mesmo o atacante Taison, do Internacional, são peças bem avaliadas, mas com situações, neste momento, longe da realidade cruzeirense.

Até por isso, o Cruzeiro poderá até mesmo dividir os investimentos previstos para 2023, deixando parte do valor guardado para mais próximo do Brasileiro, após o desempenho do time no Campeonato Mineiro e no início da Copa do Brasil.

O clube ainda vai trazer mais reforços para 2023. Exceto o gol, as outras posições deverão ser reforçadas ao longo das próximas semanas.

2º Tempo

Em contagem regressiva para o início da Copa do Mundo do Catar, com abertura prevista para o próximo domingo, um assunto tem chamado a atenção de quem milita no meio esportivo: O Bayern de Munique, da Alemanha, é o clube que mais cedeu jogadores para as seleções que vão disputar o Mundial. São 17 atletas que atuam pelo clube bávaro.

Na edição deste ano do torneio, cada um dos 32 países participantes pôde convocar 26 jogadores, três a mais do que em 2018.

Depois do Bayern de Munique, dois times aparecem empatados em segundo lugar com 16 atletas cada: Manchester City (Inglaterra) e Barcelona (Espanha). O Al-Sadd (Catar) surge em terceiro lugar, com 15 nomes cedidos.

Em quarto lugar, aparece o Manchester United (Inglaterra) com 14 atletas convocados. Com 13 jogadores cedidos, o Real Madrid (Espanha) ocupa a quinta posição.

Duas equipes estão empatadas em sexto lugar com 12 jogadores convocados cada: Chelsea (Inglaterra) e Al-Hilal (Arábia Saudita). Por fim, em sétimo lugar, outros dois times aparecem com 11 atletas convocados cada: Tottenham (Inglaterra) e Paris Saint-Germain (França).

O primeiro jogo da Copa do Mundo acontece neste domingo, às 13 horas (horário de Brasília) entre Catar e Equador. A estreia do Brasil será na quinta-feira, dia 24, às 16 horas, diante da Sérvia.

por Álvaro Vilaça