Cadastro Único realiza ação com vários serviços gratuitos no bairro Cidade de Deus neste sábado

Dentro das ações de comemoração dos 155 anos de Sete Lagoas, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdsh), em parceria com a Zoonoses, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur), a Secretaria Municipal de Saúde e a Faculdade Una, realiza diversos atendimentos especializados como Cadastro Único, distribuição de mudas, orientações jurídicas, orientações de fisioterapia, atendimento nutricional com dicas alimentares, medicina veterinária, orientação e cuidados com os pets, vacinação antirrábica, entre outros serviços no próximo sábado, 19, de 08h às 13h, no CRAS da Cohasa (Av. Prefeito Euro Andrade, n°70 – Cidade De Deus).

“É uma honra servir à população de Sete Lagoas, principalmente neste mês em que a cidade completa 155 anos. Por isso, preparamos um dia especial onde vários serviços serão disponibilizados à comunidade como uma forma gentil e carinhosa de acolher quem nos acolhe todos os dias. Assim, teremos um dia com muita prestação de serviços para os moradores da região”, explica o coordenador do Cadastro Único da Secretaria, Wagner Cardoso. Os atendimentos serão de 08h às 13h, porém, a sugestão é chegar mais cedo, já que alguns atendimentos terão distribuição de senhas.

Informações: (31) 3776-2756 | 3776-5869.

Marcelo Sander

ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas