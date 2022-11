Douglas Melo anuncia renovação do contrato entre Ipsemg e Hospital Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas

Contrato havia sido suspenso para adequações do Hospital. Deputado Douglas Melo, junto a diretoria do Hospital lutaram incansavelmente pelo retorno dos atendimentos junto ao Governo do Estado

O atendimento médico-hospitalar do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais foi normalizado na tarde desta quinta-feira (17), em Sete Lagoas. O Hospital Nossa Senhora das Graças volta a contar com a assistência do Ipsemg. O deputado Douglas Melo com a diretoria do Hospital lutaram incansavelmente pelo retorno dos atendimentos junto ao Governo do Estado, os mesmos foram interrompidos em 1º de julho de 2022 em razão de vencimento do contrato.

Na região o Ipsemg atende a mais de 20 mil beneficiários de 26 municípios, sendo quase 11 mil residentes em Sete Lagoas. O hospital oferece atendimento de urgência e emergência, Oncologia, internações e entre outros.

“A retomada do atendimento no Hospital Nossa Senhora das Graças é de extrema importância para os beneficiários de Sete Lagoas e toda região, pois garante o atendimento digno e de qualidade o mais próximo que os pacientes precisam, evitando o deslocamento para a Belo Horizonte. É uma grande notícia, estou muito feliz em juntamente da Irmandade ter conquistado esta vitória. Foram alguns meses de batalha, intermediei todo o caso junto ao vice-governador eleito, Matheus Simões, há alguns dias, agora temos a resposta que esperávamos.” disse o deputado.

Bispo Dom Francisco e membros do Conselho de Administração: Jarli, Dr. José Márcio e Nilo

Ascom/Dep. Douglas Melo