Prefeitura entrega centenas de próteses e cadeiras para assistidos do CER II na APAE Sete Lagoas

Prefeito e servidores da Secretaria Municipal de Saúde fizeram entrega dos equipamentos nesta quarta, 16

[VÍDEO] https://youtu.be/ JyhR4eZusS0

O sorriso de alegria ficou estampado no rosto de quem recebeu uma nova cadeira motorizada, no Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual (CER II). A unidade de tratamento funciona dentro da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Sete Lagoas, no bairro Esperança. E é exatamente a esperança em uma maior mobilidade que levou a felicidade aos assistidos da instituição, na tarde desta quarta-feira, 16 de novembro.

Na ocasião, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – deu início à entrega de 11 órteses, 11 próteses, 6 cadeiras adaptadas, 16 cadeiras motorizadas, 112 cadeiras padrões e de banho e 16 calçados adaptados, em um investimento total de R$ 219.525,24. Além disso, o CER II recebe mensalmente uma verba do município no valor de R$ 140.000,00 para a manutenção do espaço, que oferece reabilitação/habilitação física, intelectual e de transtornos do espectro do autismo.

“Todo esse trabalho que a APAE faz repercute muito na reabilitação de cada paciente. Apenas esse ano já entregamos mais de 500 cadeiras, sendo que delas, quase 50 são motorizadas. É um trabalho muito bonito e importante da Gestão Municipal junto à APAE”, disse o prefeito Duílio de Castro, durante entrega dos equipamentos. “Estamos muito emocionados com mais essa entrega. Gostaríamos de agradecer e parabenizar a APAE e, principalmente, os pacientes, que terão mais autonomia e suas vidas transformadas por meio de uma gestão municipal com foco na eficiência, fazendo com que os recursos públicos sejam usados de maneira correta, traduzido em mais qualidade de vida”, reforçou o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

“Pra nós da APAE é uma grata satisfação receber esses recursos. A Prefeitura é parceira da instituição junto ao SUS. A APAE busca criar possibilidades para o deficiente, de modo que ele possa ter uma vida mais digna e, principalmente, uma melhor forma de locomoção e de viver. É muito satisfatório para nós esse reconhecimento”, agradeceu o coordenador do CER II, Antônio Librelon de Oliveira.

Quem já recebeu sua cadeira motorizada não escondeu a emoção. “Muito melhor pra gente se locomover, depender dos outros é ruim. Agora posso até subir morro”, disse o assistido Celinho Alves Pires, já “pilotando” sua cadeira. Para outro assistido, Juliano Gomes da Silva, a vida muda a partir de agora. “A gente fica mais independente, principalmente eu que moro quase sozinho. Ajuda demais, faço muitas coisas. Então, são nossas pernas, não precisamos mais depender tanto dos outros. Muda totalmente a vida”, reconhece. Por meio de recursos da Prefeitura, o Centro Especializado em Reabilitação Auditiva e Intelectual atende a cerca de 450 pacientes por mês. Muitos deles, agora, terão mais mobilidade, independência e uma vida melhor.