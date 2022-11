Hospital Nossa Senhora das Graças faz tratamento para estenose aórtica sem corte

TAVI: conheça o tratamento para estenose aórtica sem corte

A doença conhecida como estenose aórtica, afeta diretamente no funcionamento da valva aórtica do coração, a principal responsável por controlar a liberação de sangue para todo o corpo. Essa condição faz com que o fluxo de sangue seja reduzido, uma vez que a valva aórtica não consegue realizar a sua função de maneira correta.

A doença é caracterizada como grave e acomete principalmente a população acima de 75 anos – essa observação, não elimina as chances de ocorrer em um paciente mais jovem! A sua taxa de mortalidade pode chegar a 50% em dois anos, em casos onde o paciente apresenta os sintomas, mas não procura o tratamento adequado.

O principal tratamento é o implante de uma nova valva aórtica ou substituição da valva doente. Anos atrás, este procedimento era realizado através de uma abertura no peito, conhecida como estereotomia – porém, o corte invasivo possuía alto risco para a pacientes, que já continham histórico de outras doenças graves e risco.

Com o avanço das pesquisas em relação à Cardiologia nos últimos anos, uma grande evolução foi observada quando citamos tratamentos minimamente invasivos para os problemas estruturais do coração. Graças a essa evolução, atualmente é possível tratar defeitos valvares adquiridos até comunicações congênitas e anormais entre as cavidades cardíacas, sem a necessidade de abertura do tórax e interrupção dos batimentos.

Em novembro de 2022, foi realizado o primeiro implante percutâneo de prótese valvar aórtica no Hospital Nossa Senhora das Graças, através de sua equipe competente, dedicada e comprometida que realizou o procedimento em uma paciente de 87 anos, portadora da doença e com alto risco a cirurgia convencional aberta.

O procedimento foi realizado pela seguinte equipe:

– O Cardiologista: Dr. Antonio Bahia

– Os cirurgiões cardiovasculares do HNSG: Dr Renato Rabelo e Dr Hebert Hortmann

– O hemodinamicista convidado pelo Instituto Orizonti: Dr Ricardo Wang

– A ecocardiografista do HNSG: Dra Maria Helena Borges

– Aos anestesistas do HNSG: Dr Leandro e Dr Leonardo Batista

– A Equipe de enfermeiros e técnicos do Angiosete.

O procedimento é realizado sem cortes, através de uma punção de uma artéria na região da virilha, na qual é introduzido um cateter que leva a nova valva até o coração. Uma vez posicionada adequadamente, sob visão de RAIO-X, a prótese é implantada por dentro da valva doente, assumindo imediatamente sua função. Geralmente, a cirurgia é realizada apenas com anestesia local, com duração entre 1 a 2 horas e o paciente permanece internado por 2 a 5 dias.

Pacientes que tratam a estenosa aórtica com TAVI, possuem mais chances de manter uma excelente qualidade a vida a longo prazo, desde que mantenham uma rotina alimentar saudável, atividades físicas reguladas e realizam o acompanhamento adequado com o médico cardiologista.

Assessoria de Imprensa/H.N.S.G