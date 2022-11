Agora no Profissional: Ex-Cruzeiro, Alex Talento acerta com o Avaí

“Muitos diriam que sou uma aposta. Realmente sou! Mas quem não é nesse mundo da bola? Ao assinar o contrato tive o mesmo sentimento que tive lá em 95, quando assinei meu primeiro contrato para ser atleta profissional de futebol. Empolgado, feliz, muito consciente do meu papel e de todas as circunstâncias que acarretam ser treinador de futebol em nosso país”, escreveu Alex em uma rede social.

Após encerrar a carreira em 2014, Alex fez o curso de gestão da Universidade do Futebol, além das licenças PRO, A e B da CBF Academy. Em janeiro de 2021 o nome do Talento foi cogitado para assumir o Cruzeiro após a saída de Felipão. Na época, Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, chegou a se encontrar com Alex em SP. As conversas não evoluíram e o clube acabou acertando com Felipe Conceição.

