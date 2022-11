Polícia Civil de Sete Lagoas recupera caminhão do Magazine Luíza

Na de quarta-feira, 16, policiais civis de Sete Lagoas foram procurados por um funcionário da empresa CTO APISUL relatando, que um caminhão que transportada uma carga de aproximadamente R$300.000,00 (trezentos mil reais) do Magazine Luíza teria sido roubado na cidade de Sete Lagoas.

O rastreador indicava, que o mesmo tinha saído da rota e por este motivo o caminhão foi bloqueado.Com a posse de informações a equipe iniciou a investigação e localizou o caminhão às margens da BR- 040. No local, foi encontrado o motorista, que relatou para os policiais que após ser rendido por quatro indivíduos armados, próximo à empresa Petrolub, foi obrigado a parar o caminhão e entrar em uma via rural, usando de violência com a vítima.

Foram levadas diversas caixas de mercadorias segundo a vítima e que durante o arrombamento, os suspeitos renderam também um morador local, não identificado, que passava no momento do crime e o obrigaram a auxiliar no roubo.

Os suspeitos fugiram do local utilizando um veículo de cor prata. Parte da carga foi recuperada pelos policiais. A Polícia Civil continua as investigações em busca dos suspeitos. Até o momento ninguém foi preso.

Redação com ASCOm/Polícia Civil