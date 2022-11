Gás de cozinha fica mais barato a partir desta quinta-feira nas distribuidoras

Anúncio foi feito na quarta-feira pela Petrobras

O gás de cozinha fica mais barato a partir desta quinta-feira, 17, para as distribuidoras. De acordo com anúncio feito na quarta-feira 16 pela Petrobras, a redução será de 5,3% e o quilo do produto será vendido às distribuidoras por R$ 3,58. O botijão de 13 quilos, o mais usado pela população, custará R$ 46,50.

De acordo com nota da estatal, a redução acompanha a evolução dos valores de referência e “é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca equilíbrio dos seus preços com os preços do mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”.

Atualmente, o custo do gás corresponde a cerca de 45% do valor total do produto. Em seguida, aparecem o custo de distribuição e revenda, com 44,7%, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de 10,5%.

Dados divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que, entre as semanas dos dias 6 e 12 de novembro, o botijão custava R$ 110,42 – um aumento de 0,5% sobre a semana anterior. Com a diminuição, o preço médio cobrado pela Petrobras por um botijão de 13 quilos sofrerá redução de aproximadamente R$ 2,60.

A gasolina está com tendência de alta e, depois de cair por 15 semanas consecutivas, voltou a subir, há cinco semanas.