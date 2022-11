Confira as vagas de trabalho disponíveis no SINE Sete Lagoas para esta quinta (17)

O ATENDIMENTO PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VAGAS DE EMPREGO) SERÁ REALIZADO SOMENTE ATRAVÉS DE AGENDAMENTO PRÉVIO NO SITE:

www.mg.gov.br/agendamento – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Motorista: Responsável por dar suporte às tarefas administrativas da empresa. Planejar, organizar, coordenar e controlar todos os procedimentos operacionais e as suas respectivas documentações. É necessário que seja dinâmico, tenha habilidade no trabalho em equipe e atendimento ao público-CNH B

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Medio Completo

Estoquista de oficina: Conhecimento de peças automotivas

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Gerente de Oficina :gerenciar os mecânicos, atendimento ao publico, teste de veículos e experiência na área de oficina mecânica- CNH B é obrigatório e CNH A é desejável.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Atendente de Setor/Supermercado: Atender clientes; Repor, organizar produtos no balcão; fazer conferencia de etiquetas de preços; fatiar produtos; embalar produtos; pesar produtos; limpar local de trabalho.

Experiência: não exige – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Repositor/Supermercado: Repor mercadorias, fazer limpeza do local, fazer levantamento do estoque. transportar mercadorias, receber e armazenar mercadorias-Disponibilidade de horários

Experiência: não exige – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Faxineiro(a)/Supermercado: Executa serviços de limpeza em geral como varrer, lavar, passar pano, recolher lixo, fazer limpeza do refeitório, banheiros de funcionários, vidros e paredes-Disponibilidade de horários

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Auxiliar de Departamento Pessoal/Supermercado: Auxiliar em sistemas de folha de pagamento; Automação de ponto; Gestão de pessoas; Medicina e segurança do trabalho (RM TOTVS); Auxiliar na conferencia da folha de pagamento, realizar conferencia de registro, atualizações cadastrais, movimento do ponto, recibo de pagamento, rescisões de funcionários, elaborar horários e escalas de trabalho. Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Superior Incompleto ou Tecnólogo em Recursos Humanos.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Superior Incompleto em RH ou Áreas Afins ou Tecnologo

Estoquista: realização de inventario, controle de movimentação de itens, relatório de saldos diários , organização do local de trabalho- Desejável CNH AB

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo- Informática Nível Básico

Eletricista: montagem de infraestrura , passagem de circuitos elétricos, montagem de quadros elétricos, instalações de sondas e interruptores e instalações de luminárias.-obrigatório certificado de elétrica.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Curso Técnico em Elétrica Completo

Auxiliar de Escritório: Suporte aos departamentos Fiscal, Contábil e Pessoal, Recálculo de Impostos e guias (DAS,DARF /DAE / DARM / FGTS e outros); transmissão de obrigações acessórias SEDIF, emissão de Nota fiscal, Lançamento de ponto, protocolo de documentos e outros.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo- Informática Nível Básico

Analista Contábil: realizar análise, conciliações contábeis e financeiras, elaborar balanços , relatórios contábeis, por meio de análises de lançamentos e despesas, realizar os registros contábeis, balanço patrimonial, demonstrativo de resultado.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Superior Completo em Ciências Contábeis- Informática Nível Básico

Operador de Vendas/Lojas: atendimento ao cliente, operar caixa(registrar vendas), abastecimento/reposição de produtos nas gondolas, organização de estoque e loja, abertura e fechamento de caixa, conferencia de mercadorias e lançamentos de notas fiscais, e serviço braçal(carregar caixas pesadas).

Experiência: 6 meses na carteira Escolaridade: Ensino Médio Completo (desejável conhecimento básico em Excel, e-mail)

Auxiliar de Estoque :Entrega de peças aos manutentores, organização e limpeza do setor, carregamento e descarregamento de produtos, auxilio ao estoquista para contagem , baixa de itens, etiquetagem de peças

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo.

Conferente: Fazer inventário físico de estoque; conferencia de mercadorias; auditoria e analise de divergências quantitativas-disponibilidade para o horário noturno-Moradores do bairro São Geraldo e região.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

VAGA TEMPORARIA /Operador de Empilhadeira: planejar e realizar as atividades de empilhadeira em área industrial, interpretar informações do painel da maquina e identificar falhas mecânicas básicas do equipamento- CNH B

Experiência: 6 meses na funçao – Escolaridade : Ensino Fundamental completo-Curso de Operador de Empilhadeira

Eletricista Montador: Montagens de estruturas elétricas com leitos/ eletrocalhas/perfilados (Confecção de graus/solda e instalação), montagens de painéis elétricos- Curso NR10 e Curso NR35- disponibilidade para viajens e finais de semana

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Curso Técnico em Elétrica ou Eletrotécnica Concluído

Auxiliar de linha de produção: trabalhar na área de produção 100% manual, descarregamento e carregamento de caminhões, serviço braçal requer esforço físico

Experiência: 3 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Assistente de Comunicação/Marketing :executar atividades relacionadas sites e mídias sociais.

Experiência: Não Exige – Escolaridade :Superior em Marketing/ Cursando /Incompleto /Completo

Baba: auxiliar no cuidado de 2 crianças, arrumar os quartos e sala, alimentação, lavar roupas das crianças e acompanhar para consultas e passeios/disponibilidade para fazer hora extra- Desejável CNH:B

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Vendedor Externo – vender planos de internet e telefonia, necessário ter disponibilidade para viagens- Desejável CNH:B

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

VAGA TEMPORARIA/Auxiliar de Montagem: auxiliar na montagem de veiculos,realizando a instalação de componentes.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Vendedor Externo: venda para os clientes já cadastrados, captação de novos clientes no ramo de sorveteria.

Experiência: Não Exige – CNH:A – Ensino Médio Completo

Técnico de Manutenção Elétrica :Desejável noção em Elétrica – CNH: AB – Desejável Curso Técnico em Elétrica

Experiência: Não Exige – Escolaridade :Ensino Médio Completo

Eletricista Automotivo: Montagem e reparo dos sistemas elétricos e eletrônicos dos veículos,leitura e interpretação de desenhos técnicos, esquemas de montagem.Experiência como eletricista de manutenção em caminhões e ônibus.

Habilidade no manuseio de torquímetro, multímetro, ferro de solda, apertadeiras pneumáticas .

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Técnico em elétrica, eletrônica ou correlatas Completo

Mecânico em manutençao : reparos mecânicos nos veículos pesados (caminhão e ônibus) sistemas mecânicos, pneumáticos e hidráulicos dos veículos. leitura e interpretação de desenhos técnicos, esquemas de montagem. Realização de auditoria de produtos acabados em área dedicada para tal atividade.

experiência: 6 meses na carteira – escolaridade : Curso Técnico em Mecânica Completo

Auxiliar de Linha de Produção: Fazer a qualidade manual dos garrafões, colocar rótulos, organizar os garrafões cheios no caminhão e atividades relacionadas a produção- Obrigatório ter veiculo próprio.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Mecânico Alinhador

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Auxiliar de Expedição: organizar câmara fria, estoque de produtos, realizar a limpeza da expedição quando necessário.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo-Disponibilidade de horários

Designer Gráfico: criação e desenvolvimento de artes, folders, catálogos e banners, planejamento e engajamento das mídias socias e elaborações de sorteios , conhecimento com Corewdraw, Photoshop, Illustratro, pacote Adobe, Instagram, Facebook ADS, planejamento estratégico, proativo e dinâmico

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Auxiliar de Contabilidade: Classificação de notas fiscais, emissão de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico, classificação/lançamentos contábeis, conciliação de contas, realização e execução no controle de planilhas, auxiliar na apuração dos impostos e demais atividades do setor.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Superior Cursando Ciências Contábeis ou Superior completo em áreas afins

Serviços Gerais: Obrigaçoes manuais exigindo esforço fisico. Limpeza na area externa, retirada de entulho e auxiliar na limpeza do local entre outros.

Experiência: Não exige – Escolaridade :Ensino Fundamental Completo

Mecânico de Automóveis/Contrato Intermitente: realizar manutenção preventiva e corretiva de veículos, montar e trocar peças, lubrificar motores, auxiliar o cliente quanto à substituição e aproveitamento dos componentes.

Experiência: 6 meses na função– Escolaridade :Curso Técnico em Mecânica/Mecatrônica ou Eletromecânica Completo

Montador Industrial :unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte de peças a serem soldadas.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade :Ensino Fundamental Incompleto

Mecânico Diesel: experiência em caminhões a diesel.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Fundamental Incompleto

Costureira: Saber manusear todas as maquinas de costura, fazer roupas social, malha e brim.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Fundamental Incompleto

Técnico Eletromecânico: Atuar na área de componentes elétricos eletrônicos, pneumáticos, hidráulicos, redes, sinais analógicos e digitais CLP instrumentos de medição- Desejável curso atualizado de nr10 e SEP, NR 35-Disponibilidade para o horário noturno

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Curso técnico em Eletromecânica ou Elétrica Completo

VAGATEMPORARIA/Preparador/Reparador automotivo: Instalação de acessórios automotivos, reparos estéticos, acabamento final e inspeção de qualidade em Caminhões 0km- Revezamento – 6X1-Informatica Básica

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio Incompleto

Operador de Empilhadeira Elétrica: realizar a conferencia e carregamento de cargas recebidas e separadas, armazenar ou retirar as cargas de acordo com o endereço indicado no RF ou relatório utilizando maquina, auxiliar na organização do estoque e inventario-CNH : B-Curso de Operador de Empilhadeira

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio Completo

Motorista Munk: operar e avaliar as condições de funcionamento das maquinas e equipamentos de elevação, realizado a verificação do painel de instrumentos de medição e da fonte de alimentação. Transporte e movimentação de cargas- Disponibilidade para trabalhar em Matozinhos-CNH : D

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio Completo

VAGA TEMPORARIA/ Conferente : Experiência com recebimentos , conferencia de notas e inspeção de mercadorias.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade :Ensino Médio Completo-escala 6×1-Disponibilidade de horários

Supervisor de montagem/Industrial experiência na área de desenho industrial CAD/SOLIDWORKS, interpretação de desenhos e medidas, coordenação de equipe e gestão de projetos-CNH B

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio Completo-Desejável Curso Superior Engenharia Mecânica

Montador de Estruturas Metálicas: experiência nas áreas de serralheria, ferramentaria, montagem de estruturas metálicas, interpretação de desenho e medidas solda MIG, corte /dobra / furação de peças.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Fundamental Completo

Analista de Departamento Fiscal/Escritório de contabilidade: prática em empresas de simples nacional/lucro presumido, lançamentos de notas fiscais entradas/saídas, prestação serviços/CT-E prática para cálculo do ICMS-ST, antecipação de ICMS, diferença de alíquota, DESTDA, SPED fiscal, SINTEGRA, calcular impostos diversos, verificação retenções; fazer fechamentos fiscais; preenchimento de GNRE, REINF, DCTF, ISS, emitir notas fiscais, e todas as particularidades aplicadas ao departamento fiscal e suas demandas/operações rotineira.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ciências Contábeis ou Administração.

Analista Fiscal: Atuar no setor fiscal, com lançamentos fiscais, realizar geração e conferencia de SPEDS fiscais e contribuições, apurações de ICMS, ISS,PIS E COFINS.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

