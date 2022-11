Notícias do Tênis do Clube Náutico

No dia 26 de outubro, foi realizada no Clube Náutico de Sete Lagoas, a premiação dos campeões do Torneio Simples de Tênis por Duplas, nas seguintes Categorias: A, B, C e Mista.

Foi um momento de alegria e confraternização, onde as duplas campeãs e vice-campeãs receberam troféus pelo brilhante desempenho e habilidades demonstrados durante o torneio.

Parabéns a todos os tenistas e demais pessoas envolvidas no evento, que mais uma vez organizaram e realizaram com empenho e brilhantismo o torneio.

Confira a premiação

Categoria A

Dupla Campeã: Tom e Bruno

Dupla Vice-Campeã: Dener e Lú

Categoria B

Dupla Campeã: Rodriguinho e Rafinha

Dupla Vice-Campeã: Daniel e Warley

Categoria C

Dupla Campeã: Soares e Fábio

Dupla Vice-Campeã: Marcelo e Eraldo

Categoria Mista

Dupla Campeã: Igor e Priscila

Dupla Vice-Campeã: Tom e Letícia

