Boa música e descontração para celebrar os 155 anos de Sete Lagoas no Mercadão

Um espaço público representativo da cidade também foi contemplado na extensa programação de comemoração dos 155 anos de Sete Lagoas. O Mercado Municipal, o popular Mercadão, recebeu uma animada roda de samba no último sábado, 12 de novembro, promovendo uma mistura de tradição e alegria.

A Prefeitura de Sete Lagoas promove eventos culturais e festivos em várias regiões da cidade desde o início do mês. Sete Lagoas está celebrando mais um ano de emancipação política em grande estilo. “Mais uma evento agradável para comemorar os 155 anos da cidade. Um parabéns especial em clima de grande harmonia e descontração. Além disso, é uma oportunidade de prestigiar nosso Mercadão, uma referência comercial e cultural de Sete Lagoas”, comentou o prefeito Duílio de Castro durante o evento.

O Samba no Mercado atraiu clientes que frequentam o local, amantes do estilo musical e muita gente que está acompanhado de perto os eventos promovidos pela Prefeitura. A vereadora Marli de Luquinha parabenizou os organizadores e destacou o clima favorável que Sete Lagoas vive. “Sete Lagoas está acontecendo. É muito gratificante poder comemorar neste momento em que o município está em um clima tão positivo do ponto de vista administrativo. Parabenizo o prefeito Duílio de Castro pela gestão que promove uma cidade mais próspera e feliz”, disse Marli de Luquinha.

O Samba do Mercado foi realizado no anexo no centro comercial com shows de Ricardo do Pagode e amigos com a participação de Clebinho Sem Ministério, Déboca Lys, Bruno Matias e Grupo Improviso. A organização foi da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo.