Assistência Social promove capacitação de conselheiros municipais sobre liderança

Palestra faz parte das 155 ações da Assistência Social em comemoração aos 155 anos de Sete Lagoas

Uma palestra especial, com direito a bolo de aniversário. A Central dos Conselhos recebeu, na última sexta-feira, 11 de novembro, mais um evento realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos em comemoração aos 155 anos de Sete Lagoas. “Hoje nós temos uma palestra sobre liderança em grupo e é uma oportunidade de recebermos informações, trocar ideias e qualificar nossos conselheiros”, disse o prefeito Duílio de Castro aos participantes.

Esse foi apenas mais um dos 155 eventos realizados pela Secretaria em alusão aos 155 anos da cidade. “Que bom podermos reunir mais uma vez em comemoração ao aniversário da cidade. Agradeço a todos que participaram, ao Coral Dom Silvério, ao palestrante Silvio de Sá, à Central dos Conselhos, aos conselheiros e também representantes da sociedade civil que participam dessa capacitação”, agradeceu a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

A capacitação foi ministrada pelo advogado e coordenador do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas, Silvio de Sá. “Falamos de um tema muito importante para os conselheiros. A liderança é um tema cada vez mais pleiteado tanto pela iniciativa privada quanto pelo setor público. Todas as pessoas podem se tornar líderes para inspirar ideias, pessoas e projetos e, assim, desenvolver grandes ações. Com essa capacitação, os conselheiros podem desenvolver suas habilidades e competências, contribuindo para o desenvolvimento de Sete Lagoas”, explicou o palestrante.