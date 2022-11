Serviços essenciais funcionam no feriado; saiba mais

Nesta terça-feira,15, feriado nacional pelo Dia da Proclamação da República, terá alteração no horário de funcionamento de importantes serviços públicos em Sete Lagoas.

As agências bancárias não tem atendimento ao público. Segundo a Febraban (Federação Brasileira dos Brancos), contas com vencimento dia 15 de novembro, podem ser pagas no próximo dia útil sem cobrança de multa e/ou juros.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias de Saúde da Família (ESF) não abrem no feriado, retomando atendimento normal na quarta, 16.

O atendimento médico de urgência funciona normalmente através da UPA Dr. Juvenal Paiva, Pronto Socorro Caio Lucius Oliveira Filho ou Hospital Municipal, além do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) pelo telefone 192.

A coleta de lixo urbana será feita normalmente nesta terça-feira nas regiões, conforme a programação já prevista pela empresa responsável pelo serviço.