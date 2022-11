2º Encontro de Direito Cooperativo, Terceiro Setor e Agronegócio de 7L e região acontece na próxima semana

Evento será realizado em dois dias com ciclo de palestras e atividades relacionadas ao setor

Na próxima semana, nos dias 22 e 23 de novembro (terça e quarta-feira), o auditório do Sicoob Credisete receberá o 2º Encontro de Direito Cooperativo, Terceiro Setor e Agronegócio de 7L e região. No primeiro dia, o ciclo de palestras tem início às 9h. Serão temas:

– “As cooperativas de agricultura familiar, e processos institucionais”. Palestrantes: Dra. Ronise de Magalhães Figueiredo e Mirian Mendes Simão.

– “Governança cooperativa aplicada ao 3° setor”. Palestrante: Adriana de Mello Castro Giroletti.

– “Tendências e inovações nas cooperativas financeiras e a PL 27”. Palestrante: Ênio Meinen.

– “MROSC (panorama da Lei 13.019/14 e da Lei 13.204/15) e seus impactos atuais”. Palestrantes: Dra. Isabella Leonel Cereda e Renata Aparecida de Lima.

No segundo dia, o ciclo de palestras tem início às 8h30, com os seguintes temas:

– “Gestão de Conflitos no Agronegócio”. Palestrante: Marcos Hokumura Reis.

– “Adequação à LGPD no Cooperativismo, Agronegócio e 3° Setor”. Palestrante: Nathalia Sena Horta Pereira.

– “Holding no Agronegócio”. Palestrante: Thiago Braichi.

– “Tributação nas Sociedades Cooperativas”. Palestrante: Maria Inês Caldeira Pereira da Silva Murgel.

– “Responsabilidade na gestão de Recursos Públicos, aspectos cíveis, penais e administrativos no 3° Setor”. Palestrante: Renato Dolabela Melo.

– “Crédito Rural”. Palestrante: Marcus Vinicius de Carvalho Rezende Reis.

Esse será um evento presencial e online, realizado no Auditório do Sicoob Credisete (Praça Barão do Rio Branco, 170, Centro). Os ingressos variam entre R$40 e R$80, e podem ser adquiridos pelo Sympla.

por Roberta Lanza