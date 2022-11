Após disparo de arma de fogo em bar, homem é preso pela PM em Sete Lagoas

Após disparos de arma em bar no bairro do Carmo, em Sete Lagoas um indivíduo estava em um veiculo C4 Pallas,cor prata, foram realizadas diligências no intuito de capturar o autor.

Por volta de uma hora da manhã, o Sgt Roma em deslocamento para sua residência, visualizou um veiculo com as mesmas características próximo a Av Sabará e reportou ao Cmd Tático.

Nessa perspectiva, o Cmd tático coordenou uma operação próximo ao local e em determinado momento, a guarnição TM Cmdo deparou com o referido veiculo transitando nas mediações da casa de show “Varandão Sertanejo” momento em que foi dada ordem de parada e após buscas foi encontrado no interior do veículo, um revólver cal. 38 carregado com 6 munições intactas. Arma foi a mesma utilizada na ação dilituosa.

Com Polícia Militar