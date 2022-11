Adeus? Cuca confirma ‘probabilidade maior’ de deixar o Atlético após ‘ano muito desgastante’

O técnico Cuca conseguiu garantir o Atlético na Libertadores do próximo ano após voltar ao time no meio da temporada com expectativa de ainda conseguir um título importante. Mesmo que não tenha saído como planejado, o treinador celebrou por não ter sido um fracasso total e confirmou que provavelmente deixará o time no fim do ano.

“A probabilidade maior é de eu sair. Foi um ano muito desgastante. O próprio torcedor ficou bravo comigo, desabafou, tinha razão, em partes, não na palavra que foi usada (mercenário), porque eu não consegui dar a alegria que dei ano passado. Meu contrato vence agora, é hora de seguir o caminho”, afirmou o treinador que tranquilizou ao dizer que não é uma situação que um dos lados não querem e sim um “comum acordo”, pensando ainda em quem sabe voltar no futuro.

Cuca teve um aproveitamento de apenas 45% no Atlético no Brasileirão, com sete vitórias, cinco empates e sete derrotas. A relação entre ele e a torcida já estava um pouco desgastada quando ele optou por deixar o time inesperadamente após o brilhante ano de 2021. Com a campanha, abaixo do esperado, foi vaiado e hostilizado há uma semana, no Mineirão:

“Não foi boa essa passagem. Jogamos bem, mas não vieram os resultados”, afirmou o treinador ao lamentar a baixa efetividade do ataque atleticano. Para ele, ainda há muita coisa para acontecer no Atlético neste mês, como a transformação do clube em SAF e qual será seu proprietário: ‘Não é o Cuca hoje que fala se vai ficar ou não’, disse dando a entender que com a chegada da SAF é ainda mais difícil que ele fique.

Seleção Brasileira

Ao fimde 2021, Cuca era apontado como forte candidato a subsituitr Tite, que vai deixar o comando do Brasil após a Copa. No entanto, com o ano ruim em 2022, o treinador passou a não ser mais tão cotado e ele mesmo entende isso: