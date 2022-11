Ex-cruzeirense: Tratado como craque na base celeste, Marco Antônio é anunciado em time paranaense

Tratado como “diamante” do Cruzeiro, revelado nos últimos anos, o meia Marco Antônio segue sua trajetória no futebol longe da Toca e passando por clubes pelo país. Neste ano, o jovem atleta passou pelo Goiás, mas sem sucesso no clube esmeraldino, teve sua contratação anunciada essa semana pelo Operário-PR, que irá disputar a Série C do Campeonato Brasileiro em 2023.

O anúncio da contratação do meia foi feito nas redes sociais do clube paranaense, na manhã deste sábado. “O Operário Ferroviário anunciou, na manhã deste sábado (12), a assinatura de pré-contrato com o meio-campista Marco Antônio. Seja bem-vindo, Marco”.

Com grande participação nas categorias de base do time celeste, o meia acabou subindo para o profissional em 2020, em meio a queda do clube para a segunda divisão. Ao todo, Marco Antônio disputou 18 partidas pelo time principal, não marcou nenhum gol e deu uma assistência.