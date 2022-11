Mais de 900 mil candidatos: Enem 2022 tem taxa de abstenção de 26,7% no primeiro dia, revela Inep

Mais de 900 mil candidatos não compareceram ao primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, realizado neste domingo (13). Segundo dados preliminares do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o exame registrou 26,7% de abstenção, taxa maior do que a de 2021 (26%).