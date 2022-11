Acidente entre caminhão e ônibus da Turi é registrado no Centro de Sete Lagoas

Uma colisão entre um caminhão-tanque e um ônibus da Turi, no cruzamento das ruas Ilka França com Fernando Pinto, atrás do Mercado Central (Mercadão), deixou duas pessoas feridas, na manhã deste sábado (12) em Sete Lagoas.

Segundo informações, o ônibus da Turi seguia pela rua Fernando Pinto quando foi atingido violentamente pelo caminhão-tanque que seguia pela Ilka França. Com o impacto da batida, o ônibus chegou ser arrastado pelo

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas, o motorista do caminhão-tanque e uma passageira. Ambos receberam os primeiros socorros no local e foram socorridos para o Hospital com ferimentos leves, sem risco de morte.

A área do acidente está isolada aguardando a empresa responsável pelo transbordo retirar a carga do caminhão tanque para a remoção dos veículos.

Danilo Wilker, gerente da Turi lamentou o ocorrido e informou. que a empresa está oferecendo apoio à vítima, que sofreu ferimentos leves.

O trânsito está completamente bloqueado e a região deve ser evitada pelos motoristas.

Redação com Teclemidia