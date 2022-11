Poupança Caixa oferece milhões em prêmios para depósitos a partir de R$200

Até março de 2023, serão sorteados três prêmios principais, sendo dois de R$ 500 mil e um de R$ 1 milhão, além de 24 mil prêmios instantâneos de até R$ 500

A CAIXA lança a promoção Poupança Premiada CAIXA, que oferece aos poupadores, até março de 2023, a possibilidade de concorrer a três prêmios principais pela Loteria Federal, sendo dois de R$ 500 mil, que serão realizados em janeiro e fevereiro de 2023, e um de R$ 1 milhão, em março. Além disso, são oferecidos 24 mil prêmios instantâneos de até R$ 500. Podem participar clientes maiores de 18 anos e que depositem valores a partir de R$ 200.

Ao todo, serão R$ 4,9 milhões em prêmios. Para participar, é necessário ter poupança ou possuir conta no CAIXA Tem.

O primeiro passo é o cliente se inscrever no sitewww.poupancacaixapremiada.com.br. Depois, realizar um depósito de, no mínimo, R$ 200 na poupança ou no CAIXA Tem e deixar o dinheiro render por, pelo menos, 30 dias.

A cada R$ 200 depositados e mantidos por 30 dias no período da promoção, o cliente ganha uma caixa premiada, que pode ser encontrada no site da Poupança Premiada CAIXA. Cada “caixinha” vem com um número da sorte para concorrer aos três sorteios e oferece ao ganhador a possibilidade de ganhar prêmios instantâneos de até R$ 500.

Sorteios:

Os sorteios dos prêmios principais da campanha acontecem nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023. Confira os valores e as datas dos sorteios:

– 1o Sorteio de R$ 500 mil

Extração Loteria Federal: 04/01/2023

Resultado: 05/01/2023 às 15h (Horário de Brasília)

– 2o Sorteio de R$ 500 mil

Extração Loteria Federal: 08/02/2023

Resultado: 09/02/2023 às 15h (Horário de Brasília)

– 3o Sorteio de R$ 1 milhão

Extração Loteria Federal: 08/03/2023

Resultado: 09/03/2023 às 15h (Horário de Brasília)

Como abrir uma Poupança CAIXA:

O cliente pode abrir sua Poupança CAIXA nas agências, correspondentes CAIXA Aqui ou unidades lotéricas. Basta levar um documento de identidade com foto, número de inscrição do CPF em situação regular junto à Receita Federal e comprovante de residência atualizado.

O banco também disponibiliza a conta Poupança CAIXA Fácil, que pode ter sua abertura solicitada nos correspondentes CAIXA Aqui ou unidades lotéricas, e a Poupança Digital, disponível no aplicativo CAIXA Tem. Nos dois casos, basta o cliente apresentar documento de identidade com foto e número de inscrição do CPF regular.

Mais informações sobre as opções da Poupança CAIXA e sobre a Poupança Digital CAIXA Tem estão disponíveis nos sites do banco.

Assessoria de Imprensa da CAIXA